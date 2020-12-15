Американская актриса и модель, звезда фильма "50 оттенков серого", Дакота Джонсон, спровоцировала слухи о помолвке с певцом Крисом Мартином. Ее увидели на прогулке с большим перстнем на пальце.

О слухах относительно помолвки американской актрисы и британского певца сообщает издание Just Jared. Вероятно, что Дакота Джонсон и Крис Мартин ближайшее время поженятся.

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Слухи разгорелись после того, как папарацци сфотографировали Дакоту на прогулке с бойфрендом в Голливуде. Ее безымянный палец на фото украшала кольцо с большим изумрудом. К тому же, ранее такого украшения у девушки не замечали. Пара не афиширует свои отношения публично, но несколькими неделями ранее их заметили вместе в Малибу.

Что известно о романе Дакоты Джонсон и Криса Мартина

Актриса и певец встречаются с 2017 года. Только два года назад Дакота призналась об отношениях с Крисом, отметив, что счастлива с ним. Лидер группы Coldplay является бывшим мужем актрисы Гвинет Пэлтроу. После 10 лет брака супруги развелись, а через три года стало известно о романе певца со звездой "50 оттенков серого".



Крис Мартин / Фото из открытых источников

В прошлом году отношения между Дакотой и Крисом стали напряженными, пара ненадолго разошлась. Но тогда именно Гвинет подтолкнула их к примирению. Также экс-супруги воспитывают двоих детей, с которыми Дакота Джонсон уже нашла общий язык. Они часто проводят время вместе и много путешествуют.