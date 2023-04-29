Цветут ваш сад: 7 простых цветов, которые хорошо растут под солнцем

Каждое растение имеет свои условия роста. Кто лучше развивается в тени, а кто - на солнце. И это имеет свои преимущества и недостатки. Какие цветы любят солнце – читайте дальше.

Рост растений под солнцем имеет свои преимущества. В частности, быстрее высыхает земля после осадков, более высокая температура почвы и больше солнечных лучей попадает на растения. А какие цветы любят солнце – расскажет 24 Канал.

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Какие растения любят солнце

Многие цветы любят солнце и могут хорошо цвести под яркими солнечными лучами. Вот несколько примеров таких цветов.

Нарциссы – это те цветы, которые обожают полное солнце и могут процветать в теплой, сухой и хорошо дренированной земле. Их цветение начинается в конце мая. Ветер и сквозняки могут быть для них опасными.



Нарцисс / Фото Canva

Розовая герань. Она хорошо цветет под прямым солнцем и на влажной почве весной и летом. Нуждается в щедром поливе и много света. Чаще всего ею декорируют клумбы и цветники.



Розовая герань / Фото Canva

Золотистые маки также любят солнце и хорошо дренированную почву. Их ярко желтые цветы украсят любой серый участок. Следует помнить, что сок, содержащийся в золотых маках, может быть ядовитым для людей и животных.



Золотистый мак / Фото

Лилейники – имеют яркие красивые цветы белого, красного, желтого цвета. Они могут преуспевать на полном солнце, но также хорошо растут в тени. Важно обеспечить им достаточное увлажнение и кормление. Их часто используют для букетов.



Лилейники / Фото Canva

Рудбекия – многолетнее растение, цветущее красными, оранжевыми и желтыми цветками. Она хорошо растет как на солнце, так и в тени, включая пустынные районы. А еще рудбекия – устойчива к холодам и морозам.



Рудбекии / Фото Canva

Петунии известны своей простотой в уходе и яркими цветами. Они могут быть как однолетними, так и многолетними. Эти цветы очень популярны среди садоводов. А еще петуниям нужно достаточное количество влаги и света.



Петунии / Фото Canva

Георгины могут быть достаточно большими и яркими в зависимости от сорта. Их обычно сажают летом или весной на солнечных участках с плодородной землей. Бывают разных цветов и форм.



Георгины / Фото Canva