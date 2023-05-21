5 цветов, которые идеально посадить на балконе

Есть цветы, которые лучше выращивать на свежем воздухе, в частности, на балконе. Мы собрали для вас несколько красивых вазонов, которые цветут, что лучше посадить на балконе.

На балконі можна посадити багато різних кольорів , які додадуть краси та барвистості у ваш простір. 24 Канал підготував список кольорів, які ідеально доповнять ваш балкон.

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Ідеальні вазони для балкону

Вербена - це прекрасна квітка, що ідеально підходить для посадки на балконі. Вона має маленькі яскраві квіти, які формуються в густих суцвіттях. Вербена добре росте на сонячних балконах, потребує достатньої вологості та гарного дренажу.



Вербена / Фото Florictic

Бегония – отличный выбор для посадки на балконе. Она растет красивыми цветами разных цветов и привлекательными листьями. Бегонии лучше приживаются в полутени или местах с рассеянным солнечным светом. Найдите место на балконе, где бегонии будут получать достаточно света, но не будут под действием прямого солнца.



Бегония / Фото Агромаркет

Лобелия расцветает небольшими цветами, образующими густые каскады. Она имеет привлекательный вид во взвешенных корзинах или горшках. Лобелия требует достаточной влажности и хорошего дренажа. Лобелия требует яркого солнечного места для должного роста. Разместите ее на балконе, где она будет получать прямой солнечный свет в течение большей части дня.



Лобелия / Фото Википедия

Горшок с гвоздиками создаст цветущий и красивый балкон. Гвоздики обладают прекрасным ароматом и украшают пространство яркими цветами разных цветов. Они не нуждаются в много воды, но поливать их нужно регулярно.



Гвоздика комнатная / Сад Фасад

Цикламен – это хорошее растение, часто используемое для отделки балконов и других открытых пространств. Она имеет привлекательные сердцевидные листья и цветы разных цветов. Цикламенам нравится прохлада. Они лучше вырастают при температуре +10-15. Избегайте прямых солнечных лучей и перегрева.



Цикламен / Фото Ботаничка