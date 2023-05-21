5 цветов, которые идеально посадить на балконе
Есть цветы, которые лучше выращивать на свежем воздухе, в частности, на балконе. Мы собрали для вас несколько красивых вазонов, которые цветут, что лучше посадить на балконе.
На балконі можна посадити багато різних кольорів , які додадуть краси та барвистості у ваш простір. 24 Канал підготував список кольорів, які ідеально доповнять ваш балкон.
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Ідеальні вазони для балкону
Вербена - це прекрасна квітка, що ідеально підходить для посадки на балконі. Вона має маленькі яскраві квіти, які формуються в густих суцвіттях. Вербена добре росте на сонячних балконах, потребує достатньої вологості та гарного дренажу.
Бегония – отличный выбор для посадки на балконе. Она растет красивыми цветами разных цветов и привлекательными листьями. Бегонии лучше приживаются в полутени или местах с рассеянным солнечным светом. Найдите место на балконе, где бегонии будут получать достаточно света, но не будут под действием прямого солнца.
Лобелия расцветает небольшими цветами, образующими густые каскады. Она имеет привлекательный вид во взвешенных корзинах или горшках. Лобелия требует достаточной влажности и хорошего дренажа. Лобелия требует яркого солнечного места для должного роста. Разместите ее на балконе, где она будет получать прямой солнечный свет в течение большей части дня.
Горшок с гвоздиками создаст цветущий и красивый балкон. Гвоздики обладают прекрасным ароматом и украшают пространство яркими цветами разных цветов. Они не нуждаются в много воды, но поливать их нужно регулярно.
Гвоздика комнатная / Сад Фасад
Цикламен – это хорошее растение, часто используемое для отделки балконов и других открытых пространств. Она имеет привлекательные сердцевидные листья и цветы разных цветов. Цикламенам нравится прохлада. Они лучше вырастают при температуре +10-15. Избегайте прямых солнечных лучей и перегрева.