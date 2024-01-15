Этот простой раствор обеспечит денежному дереву пышное цветение: используйте его в январе
Источник:Ukr.Media
По народным приметам, денежное дерево приносит в дом изобилие. Поэтому люди часто отдают предпочтение этому комнатному растению. Оно украсит любое помещение: спальню, гостиную, кухню, офис или кабинет.
Лучше всего держать денежное дерево в юго-восточной стороне комнаты. Однако там не должны находиться лишние предметы, препятствующие денежной энергии. Интересно, что специалисты советуют поставить возле толстянки купюру или копилку.
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Чем подкармливать денежное дерево в январе
Подкармливать толстянку нужно обязательно. Так вы поможете растению развиваться, укрепляться и обеспечите ему пышное цветение. Например, в январе денежное дерево следует подкармливать роствором, который готовится достаточно быстро.
Возьмите 10 граммов обычных дрожжей и добавьте их в емкость, наполненную 2 литрами теплой воды. Для лучшего результата специалисты советуют использовать сахар. Раствор нужно хорошо перемешать и оставить настаиваться на ночь. Поливать им денежное дерево следует 1 раз в 2 недели. Кстати, для других комнатных растений раствор также можно использовать. Поэтому не стоит изливать лишнюю жидкость.
Уход за толстянкой: несколько простых советов
- Для того чтобы обеспечить пышное цветение денежного дерева, можно приготовить раствор на основе аспирина. Сделать это достаточно просто: возьмите 1 таблетку, размельчите ее и добавьте в сосуд с 1 литром воды. Подкармливать толстянку этим раствором следует 3 раза в месяц.
- Денежное дерево требует тщательного полива. Иначе листья потеряют свой красивый вид и покроются белыми пятнышками, также начнут гнить корни. Летом эксперты рекомендуют поливать растение где-то 1 раз в 2 недели, а зимой – 1 раз в 3-4 недели. Важно, чтобы земля была сухой на 90%.
- Следите за тем, чтобы помещение, где стоит денежное дерево, было хорошо освещено. Однако не допускайте, чтобы на листья попадало много солнечных лучей, иначе они могут получить ожоги. Также вредит растению сквозняк.