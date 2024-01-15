Этот простой раствор обеспечит денежному дереву пышное цветение: используйте его в январе

По народным приметам, денежное дерево приносит в дом изобилие. Поэтому люди часто отдают предпочтение этому комнатному растению. Оно украсит любое помещение: спальню, гостиную, кухню, офис или кабинет.

Лучше всего держать денежное дерево в юго-восточной стороне комнаты. Однако там не должны находиться лишние предметы, препятствующие денежной энергии. Интересно, что специалисты советуют поставить возле толстянки купюру или копилку.

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Чем подкармливать денежное дерево в январе

Подкармливать толстянку нужно обязательно. Так вы поможете растению развиваться, укрепляться и обеспечите ему пышное цветение. Например, в январе денежное дерево следует подкармливать роствором, который готовится достаточно быстро.

Возьмите 10 граммов обычных дрожжей и добавьте их в емкость, наполненную 2 литрами теплой воды. Для лучшего результата специалисты советуют использовать сахар. Раствор нужно хорошо перемешать и оставить настаиваться на ночь. Поливать им денежное дерево следует 1 раз в 2 недели. Кстати, для других комнатных растений раствор также можно использовать. Поэтому не стоит изливать лишнюю жидкость.

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