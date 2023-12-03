Не используйте их: в каких цветах нельзя украшать елку в этом году

Елка уже стала незаменимым атрибутом рождественско-новогодних праздников. Она добавляет настроение и атмосферу в дом. Так что стоит знать, в какие цвета украсить елку, чтобы это соответствовало 2024 году.

Каждый Новый год ассоциируется с разными цветами, в зависимости от того, какое животное станет его символом. 2024 год принадлежит Зеленому Деревянному Дракону, который считается одним из сильнейших знаков по Восточному календарю. Какие цвета лучше всего подходят для украшения елки, а какие нет – знает 24 Канал.

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Цвета, которые не подходят для елки в 2024 году

Хотя черный цвет вечно актуален в моде, он абсолютно не подходит для выбора украшений на елку. Этот оттенок напоминает о тоске, унынии, боли, поэтому его часто используют на похоронах. В то время как Новый год и Рождество – это приятные и веселые праздники, которые ассоциируются со светлыми событиями. Поэтому специалисты советуют выбирать яркие цвета, в частности, красный, желтый, оранжевый, зеленый, ведь они настраивают на положительный лад.

Также следует воздержаться от темно-желтого, коричневого, серого, темно-синего цвета. Они являются достаточно сдержанными и обыденными, а это не выражает характер Дракона. Это животное помогает ярким и харизматичным личностям, не имеющим страха себя проявлять.

Цвета для украшения елки в 2024 году

Главным цветом в год Деревянного Дракона становится зеленый . Этот оттенок – номер один в 2024 году. Он ассоциируется с гармонией, природой и спокойствием. Удачным вариантом будет сочетать зеленый с золотистыми и серебряными оттенками. Это будет иметь благородный и изысканный вид.

. Этот оттенок – номер один в 2024 году. Он ассоциируется с гармонией, природой и спокойствием. Удачным вариантом будет сочетать зеленый с золотистыми и серебряными оттенками. Это будет иметь благородный и изысканный вид. Красиво будут подчеркивать зеленый цвет елки красные и золотистые оттенки. Они всегда актуальны и стильны. К тому же помогут привлечь в ваш дом благополучие. Можно вешать на елку как блестящие, так и матовые игрушки.

зеленый цвет елки красные и золотистые оттенки. Они всегда актуальны и стильны. К тому же помогут привлечь в ваш дом благополучие. Можно вешать на елку как блестящие, так и матовые игрушки. Хорошей идеей будет украшение елки оранжевым цветом. Он символизирует солнце, радость, позитив. Дракон точно оценит такие жизнерадостные оттенки . Это цвета могут иметь игрушки, ленты, бантики и другие детали.

. Это цвета могут иметь игрушки, ленты, бантики и другие детали. Особую загадочность новогоднему дереву в 2024 году придаст фиолетовый и пурпурный оттенок. Такой цвет всегда воспринимали королевским, поэтому он придает элегантности и изысканности дереву.

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