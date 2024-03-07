15 правдивых цитат о счастье, которое все так пытаются найти

Счастье – это состояние, которое некоторые люди переживают очень редко, к сожалению. Однако его нужно находить в простых вещах. Вот, например: выпейте кофе, встретьтесь с друзьями, отправьтесь в путешествие или приобретите книгу, которую давно хотели.

Нет рецепта, который поможет стать счастливым. Однако есть люди, события, эмоции и вещи, которые могут сделать нас такими. Нужно только внимательнее присмотреться ко всему, что происходит в жизни, отмечает LifeStyle 24.

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Невероятные цитаты о счастье, которые заставляют задуматься

"Порой, за счастье надо бороться даже с самим собой". "Гордость и предубеждение"

"Какая разница, кто сильнее, кто умнее, кто красивее, кто богаче? Ведь, в конечном итоге, имеет значение только то, счастливый ты человек или нет". Ошо

"У меня нет рецепта счастья, но думаю, что счастьем движет желание. Счастье не придет через обязанность или принуждение". Ванесса Паради

"И все-таки самые потрясающие, самые важные, самые сложные отношения – это отношения с самим собой. И если ты встретишь того, кто полюбит тебя такой, какой ты любишь себя, то это большое счастье". "Секс в большом городе"

Печальное это дело – быть человеком. Нам столько всего дано, а потом мы вынуждены наблюдать, как все это забирают. Тебе дают любовь, а потом приходится смотреть, как родной человек умирает. Тебе дают цветок, а потом ты видишь, как он умирает. Нам дают надежду, когда мы молоды, а потом мы становимся старше и неизбежно наступает понимание: "Неужели?". Я люблю моду, я люблю цветы. Я думаю, что жить нужно ради хороших моментов. Ничто не сделает меня грустнее или счастливее прекрасного букета пионов. Обожаю пионы. Они такие красивые, яркие. Но я смотрю на них и думаю о том, что через два дня они засохнут. Так грустно! Но мне никогда не удавалось видеть просто счастье или просто печаль. Я стараюсь увидеть все целиком, как процесс, и грустно мне от этого не становится, – Том Форд

"Быть счастливым не значит, что у вас всё совершенно, это значит, что вы научились смотреть сквозь несовершенства". Приянка Чопра

"Хотите изменить свою жизнь!? То действуйте, вместо того, чтобы искать оправдания, замыкаться и притворяться счастливым". "Доктор Хаус"

Слова о счастье, от которых становится теплее на душе / Фото Canva

"Счастье никогда долго не длится. Счастье все – день, час, одна минута". Иван Франко

"Настоящее счастье стоит недорого: если за него приходится платить высокую цену, значит, это фальшивка". Коко Шанель

"Счастье – это то, чего, возможно, мы так и не найдем, хотя всегда будем искать, несмотря ни на что". "В погоне за счастьем"

"Счастье – это когда тебя понимают, большое счастье – это когда тебя любят, настоящее счастье – это когда любишь ты". Конфуций

"Если ты действительно счастлив, без разницы, что люди думают". Неизвестный автор

Счастье – это состояние души. Ты можешь быть счастливым, а можешь быть несчастным – все зависит от твоего взгляда на вещи. Поэтому я думаю, что счастье – это достаток, но речь идет не о богатстве. Мы все разные, и некоторые из нас не могут быть счастливыми за рутинной работой. У меня был брат, он работал почтальоном, и я ему ужасно завидовал. Ему перепадало все веселье. У него был трейлер, он часто ходил на рыбалку, без забот о платежных ведомостях, сюжетах и прибыли. Он был счастлив, – Уолт Дисней