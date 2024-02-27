Мудрость сквозь года: лучшие цитаты Мэрилин Монро о мужчинах, женщинах и карьере

Голливудская дива Мэрилин Монро еще при жизни покорила сердца миллионов людей. Сейчас же ее слова разбирают на цитаты, а белокурые локоны и красная помада не оставляют равнодушными многих женщин.

Фильмы, в которых снялась знаменитость, сделали ее самой популярной актрисой и секс-символом 50-х годов. А личная жизнь Монро всегда интересовала журналистов и поклонников.

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Кроме красоты и таланта, блондинка также обладала невероятной мудростью. Ведь ее фразы даже сейчас остаются актуальными и правдивыми. Далее LifeStyle 24 публикует лучшие цитаты Мэрилин Монро.

Цитаты Мэрилин Монро о карьере

"Любовь и работа – единственные стоящие вещи в жизни. Работа – это своеобразная форма любви".

"Карьера – замечательная вещь, но она никого не сможет согреть в холодную ночь".

"Слава для меня – это что-то сиюминутное; счастье не длится долго. Слава не может жить каждый день, она действительно вдохновляет, но только временно. Популярность – как икра: она, конечно, очень вкусная, но если вы едите ее каждый день, она вам быстро надоест".

"Если я буду уважаема только тем, что умерла молодой, это не стоило труда".

Цитаты Мэрилин Монро о мужчинах

"Я согласна жить в мире, которым правят мужчины, до тех пор, пока могу быть в этом мире женщиной".

"Мужчина – это человек, который постоянно забывает дату твоего рождения, зато прекрасно помнит твой возраст".

"Все мужчины одинаковы. А разные лица необходимы для того, чтобы женщины могли их различать".

"Я одеваюсь для мужчин. Женщины всегда смотрят на мой гардероб критически. И только мужчины могут его по-настоящему оценить".

Цитаты Мэрилин Монро о женщинах