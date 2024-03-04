К 75-летию Владимира Ивасюка: 10 цитат из песен легендарного украинского композитора

4 марта 2024, 14:40
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Сегодня, 4 марта, отмечается 75 лет со дня рождения легендарного украинского композитора Владимира Ивасюка. Он оставил украинцам в наследство более 100 невероятных песен, хотя и умер молодым – в 30 лет.

Музыкант отказывался писать свои произведения на русском языке, а популярность получил не только в Советском Союзе, но в разных странах мира. В этот день LifeStyle 24 вспоминает талантливого Владимира Ивасюка и публикует цитаты из его лучших песен, которые звучат со сцены до сих пор.

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Цитаты из песен Владимира Ивасюка

  • "Червона рута"

"Бачу я тебе в снах,
У дібровах зелених,
По забутих стежках
Ти приходиш до мене.
І не треба нести
Мені квітку надії,
Бо давно уже ти
Увійшла в мої мрії"

  • "Я піду в далекі гори"

"Мила моя, люба моя, світе ясен цвіт
Я несу в очах для тебе весь блакитний світ
Я несу любов-зажуру, мрію молоду
І сади цвітуть для мене, як до тебе йду"

  • "Пісня буде поміж нас"

"Пролягла дорога від твоїх воріт
До моїх воріт, як струна.
То чому ж згубився твій самотній слід –
Знаєш ти одна, ти одна"

  • "Водограй"

"Струни дає тобі кожна весна
Дзвінкість дарує їм осінь ясна
А ми заграєм на струнах води
Хай розіллють вони радісний сміх"

  • Балада про мальви"

"О, мамо рідна, ти мене не жди,
Мені в наш дім ніколи не прийти.
З мойого серця мальва проросла,
І кров’ю зацвіла.
Не плач же, мамо, ти ж бо не одна –
Богато мальв насіяла війна.
Вони шепочуть для тебе восени:
"Засни, засни, засни, засни...""

День рождения Владимира Ивасюка / Фото из открытых источников

  • "Повір очам"

"Птахи відлітають і їх не спинить, –
Чи можеш ти біль їх збагнути?
Хоч твій погляд – як мить,
Але спогад щемить
В моїм серці, як пісня забута"

  • "Запроси мене у сни"

"Сніг на скронях – не печаль
Та не раз проймає жаль
Що я в плині днів не зміг
Розтопить в душі твій сніг"

  • "Пісня про тебе"

"Вірю тобі я завжди і нині,
Вірю тобі, як сонцю і днині,
Вірю тобі – бо без віри не жить,
Вірю тобі, лиш тобі, кожну мить"

  • "Я – твоє крило"

"Я – твоє крило, ти – моє крило, –
Щастя більшого не треба.
Полетімо в ніч, в неповторну ніч,
І крильми торкнемось неба, неба"

  • "Тільки раз цвіте любов"

"Стрімка ріка загубиться в морях,
Журбу розвіють радощі весни.
Минеться все, але любов моя
Не зронить цвіту навіть восени.
Не зронить..."

Автор: Марія Примич