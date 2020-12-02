Новый год – это волшебное время подарков! Однако для многих девушек и женщин вопрос, что подарить парню или мужу, – еще та задача и головоломка.

Что подарить парню на Новый год

Несомненно, сюрпризы и подарки любят все без исключения. А особенно – мужчины. Именно они, как дети, с самого утра бегут под елку, чтобы открывать большие цветные коробки с бантами. Вы даже не можете себе представить, сколько восторга и счастливых возгласов, если ваш парень или мужчина получит желанный и долгожданный сюрприз на Новый год 2021.

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Выбирая подарок парню на Новый год 2021, забудьте о банальных полотенцах, носках, одеколоне и наборах для бритья – пришло время превратить зимний праздник для своего любимого в настоящую романтическую сказку.



Что подарить парню на Новый год: идеи

Ваш подарок должен быть связан с любимым увлечением парня и тогда его счастью не будет предела. Чтобы все новогодние праздники прошли в гармонии и с улыбкой на лице – читайте нашу подборку, что подарить парню на Новый год.

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Одежда или аксессуары

Для большинства мужчин шопинг – сплошное мучение. Они всегда терпеливо ждут женщин у магазинов и носят пакеты... А вот когда речь заходит о выборе собственной одежды – они пытаются это сделать максимально быстро. Почему бы не лишить любимого необходимости лишний раз бегать по магазинам.

Тематическим подарком, конечно, будет теплый свитер. Если ваш любимый фанатеет от Marvel или Star wars – то сегодня многие магазины предлагают хорошие и качественные свитера с такими рисунками или принтами.



Свитшот с принтом Marvel

Если мужчина предпочитает классический стиль, то рубашка, бабочка или запонки – будут очень кстати.

Еще одним вариантом подарка может быть мужская сумка (или рюкзак), кошелек или ремень. Эти вещи очень практичны и полезны. Но помните, вам нужно купить такую одежду, которую ваш любимый захочет носить, а не какая нравится только вам.



"Умный" рюкзак

Если же вы боитесь ошибиться в выборе одежды или аксессуаров, то подарочный сертификат вам в помощь. Например, парень, который любит деловой стиль, обязательно оценит сертификат на индивидуальный пошив рубашки или целого костюма.

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Подписка на Netflix

Если ваш избранник любит каждый вечер смотреть фильмы или сериалы, то подписка на стриминговый сервис Netflix ему очень понравится. Стандартная ежемесячная подписка стоит 14$, премиальная – дороже на 2$. Первые 30 дней на просмотр компания дарит бесплатно.

Netflix предоставляет своим пользователям доступ к базе, в которой есть свыше 1000 сериалов и фильмов. Сериалы на стриминговом сервисе выходят не отдельными эпизодами, а уже целыми сезонами.

Весь контент Netflix состоит из новых и качественных фильмов. Среди них вы можете найти популярные сериалы – "Карточный домик", "Корона", "Элита", "Бумажный дом", "Половое воспитание" и другие. Обратите внимание, что все фильмы и сериалы транслируются на английском языке.



Подарите избраннику подписку на Netflix

Marvel и Star Wars

Супергеройское фильмы и комиксы сегодня на пике популярности. И если ваш любимый один из тех, кто знает, почему Бэтмен боролся с Капитаном Америкой в "DC vs. Marvel Comics", то вы точно не прогадаете с подарком в виде комиксов или книги.



Комиксы – подарок для любителей супергероев

Тем более, что сегодня выбор очень большой! И не комиксами едиными, можно подобрать очень много вещей с любимыми персонажами. Например, гирю в виде Дарта Вейдера.



Для тех, кто перешел на темную сторону :)

Так как, выбирая подарок парню на Новый год, следует помнить, что он не обязательно должен быть полезным и практичным. Вы даже не можете представить, сколько радости может принести ему простая игрушка. Особенно, если она выполнена по мотивам его любимого фильма или сериала. Мы же все в душе дети!



Милейший персонаж из фильма "Стражи галактики" – Грут

Для геймеров

Если ваш мужчина любит игры, то ограничивать себя в выборе подарков не приходится! Наушники с хорошей передачей звука, качественная клавиатура, специальная игровая мышка, которая оснащена дополнительными клавишами, руль для компьютерных игр, новый беспроводной джойстик... Все что пожелаете!



Джойстики – прекрасный выбор для геймера

Если вы счастливые обладатели Sony PlayStation, то можете приобрести несколько новых игр.



Новая игра для Sony PlayStation или Xbox

Абонемент на посещение спортивного зала или бассейна

Мы часто себе обещаем пойти в зал или бассейн в понедельник, на следующей неделе, месяце, году... Если вы уже давно вместе мечтали пойти в зал, то лучшего времени, чем начало нового года и не придумаешь!

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А еще лучше, купите двойной абонемент. Так вы не только позаботитесь о здоровье своей семьи, но и будете больше времени проводить вместе, а это укрепит ваши отношения.



Занимайтесь спортом вместе :)

Если ваш парень уже давно и регулярно занимается спортом, абонемент тоже будет кстати. В случае, если он его уже приобрел, то пара новых кроссовок или новые спортивные штаны – тоже станут прекрасным подарком.

Путешественнику

Если вы любите путешествовать, то можно подарить совместное путешествие! Например, в теплые края, где +30. Что может быть лучше билета в самое лето? Тем более совместная поездка тоже укрепит ваши отношения.



Путешествие – это всегда уместный подарок

Хорошим подарком также будут аксессуары в дорогу – подушка для сна, камера GoPro или новый рюкзак.

Для бородатых

Набор по уходу за бородой и усами – это неотъемлемая вещь, если ваш мужчина владелец бороды или только планирует ее отращивать. Именно ухоженная борода и аккуратные усы придают мужскому образу грубости, мужества и решительности.



Бородачам понравится!

Билет на фильм

Если вы хотите добавить еще один фильм в список просмотренных, то приобретите билет в кино. Такой подарок особенно актуален в холодное время, когда время вдвоем хочется провести в тепле не только дома. Большинство кинотеатров имеют подарочные сертификаты нескольких ценовых категорий. На какую сумму выбрать подарок – решать только вам.



Подарите любимому билет в кинотеатр

Гаджеты

Если ваш избранник следит за новинками hi-tech, то подарите ему действительно умный подарок. Например, часы; будильник, который отслеживает дыхание и состояние здоровья, а также дает советы по организации отдыха и сна; креативные электронные фоторамки; USB-подставку под чашку, которая подогреет напиток, когда он остыл.



USB-подставка под чашку

Но фаворитом будут беспроводные наушники. Это вещь, от которой никто не откажется. Apple AirPods обеспечивают отличный беспроводная связь, чистое звучание и продуктивную автономную работу – они могут проработать до 5 часов от одной зарядки.



Беспроводные наушники

Экстремальные подарки

Такие подарки понравятся не всем, но если ваш парень любит новые впечатления и экстрим – это для вас. Например, урок экстремального вождения, прыжок с парашюта или урок скалолазания – что может быть лучше?

Тем более, что эмоции после такого подарка ваш любимый никогда не забудет!



Такой подарок трудно забыть!

Собственноручно связанные носки, шарф или свитер

Да-да, мы обещали, что не будем советовать дарить носки! Но это может быть прекрасным дополнением к основному подарку, особенно, если вы вяжете их самостоятельно.

Такой подарок – прекрасный способ еще раз напомнить своему парню о своих талантах и заставить его гордиться вами. К тому же практически всем приятно получать в подарок что-то, сделанное своими руками и специального для него. Так что если вы умеете вязать, то самое время взяться за спицы, если же нет – то научиться никогда не поздно.

Косметика

Косметика для мужчин – подарок не только красивый, но и полезный. Средства для ухода за телом, мужчинам нужны так же, как и женщинам. В специализированных магазинах, мужчинам можно приобрести все, что им нужно для бритья, средства по уходу за волосами, специальный уход для бороды, ароматы и мужские наборы.



Косметика – отличный подарок для мужчины

В мужских наборах выбор на любой вкус. Вы можете выбрать шампунь и дезодорант, гель для или после бритья или набор "Ультракосметичка". Советуем тщательно подойти к подарку и выбрать ту вещь, которая вашему любимому действительно понадобится.