Соль Чистого четверга: как приготовить и что с ней делать

Чистый четверг – один из важнейших дней Великого поста. Именно сегодня готовят четверговую соль, которая издревле считается мощным семейным оберегом.

Как сделать четверговую соль и для чего она нужна – рассказываем дальше в материале 24 Канала.

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Что такое четверговая соль

Для каждого верующего Страстная неделя имеет большое значение. Каждый день есть определенные приметы и традиции, имеющие особое значение. В Чистый четверг принято готовить четверговую соль, которая считается мощным оберегом для семьи и дома. Готовят такую соль только раз в год – из среды на четверг или в сам четверг перед Пасхой. В 2023 году это 13 апреля.



Четверговая соль: что это, как приготовить / Фото Pinterest

Как приготовить четверговую соль

Для приготовления соли необходимо смешать обычную соль в пропорции 5:1 с целебными травами. К этой смеси необходимо добавить немного ржаного хлеба. Готовую смесь поставить на огонь на несколько часов (можно поставить в духовку). Важно дождаться момента, пока соль почернеет.

Самое главное – сделать соль до вечера, пока не зашло солнце. В Пасху эту соль ставят в корзину, освящают вместе с другими продуктами. Наши предки верили, что после освящения соль наделяется особыми свойствами.

Приметы о соли Чистого четверга