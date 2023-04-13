Соль Чистого четверга: как приготовить и что с ней делать
Чистый четверг – один из важнейших дней Великого поста. Именно сегодня готовят четверговую соль, которая издревле считается мощным семейным оберегом.
Как сделать четверговую соль и для чего она нужна – рассказываем дальше в материале 24 Канала.
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Что такое четверговая соль
Для каждого верующего Страстная неделя имеет большое значение. Каждый день есть определенные приметы и традиции, имеющие особое значение. В Чистый четверг принято готовить четверговую соль, которая считается мощным оберегом для семьи и дома. Готовят такую соль только раз в год – из среды на четверг или в сам четверг перед Пасхой. В 2023 году это 13 апреля.
Четверговая соль: что это, как приготовить / Фото Pinterest
Как приготовить четверговую соль
Для приготовления соли необходимо смешать обычную соль в пропорции 5:1 с целебными травами. К этой смеси необходимо добавить немного ржаного хлеба. Готовую смесь поставить на огонь на несколько часов (можно поставить в духовку). Важно дождаться момента, пока соль почернеет.
Самое главное – сделать соль до вечера, пока не зашло солнце. В Пасху эту соль ставят в корзину, освящают вместе с другими продуктами. Наши предки верили, что после освящения соль наделяется особыми свойствами.
Приметы о соли Чистого четверга
- Наши предки верили, что четверговая соль защищала от болезней, разлуки. Ее брали с собой в путь к счастью, добавляли пищу тяжелобольным, рассыпали по углам дома. А также носили с собой как оберег – в маленьком мешочке.
- Соль Чистого четверга содержат в автомобиле. Считается, что она помогает в поездках, предохраняет от беды.
- Раньше немного четверговой соли хозяйки держали посреди стола. Они верили, что так привлекают счастье, удачу и деньги.
- Важно было хранить четверговую соль в укромном месте, как можно дальше от чужих глаз.
- Также во время приготовления читали молитвы, чтобы наделить соль целебными свойствами.