Сделайте с розами эти 2 процедуры: защита от холода обеспечена

Очень важна в уходе за розами, подготовка цветов к зиме. Потому что низкие температуры и морозы плохо влияют на нее. Надо знать, как уберечь розы от холодов.

Зрозуміти, чи готові троянди до зими дуже просто. Якщо паростки у вересні-жовтні мають червоний колір, значить, рослина ще розвивається і не готова до зимівлі. Тому що паростки поки не одеревеніли. У такому разі слід підгодувати кущі фосфорними речовинами. Що ще зробити з трояндами до зими – знає 24 Канал .

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Підготовка троянд до зими

Розы перед зимой нуждаются в обрезке. Это не касается только парковых и почвопокровных видов, в то время как вьющиеся розы укорачивают совсем немного. Благодаря этому растения станут более крепкими, более устойчивыми к холодам. Также улучшится воздухопроницаемость.

Цветы обрезают перед тем, как укрывать их на зиму. Обычно это вторая половина октября или начало ноября. Процедуру производят чистыми и стерильными инструментами.

Укорачивать надо и старые, и молодые кусты. В первую очередь, избавляемся от сухих и больных стеблей, цветов и бутонов. Полностью обрезаем листья. На кустах должно остаться 3-5 мощных побеги, которые растут друг от друга на расстоянии. Те веточки, которые не смогли созреть до зимы, тоже нуждаются в удалении, потому что они впоследствии будут гнить и портить другие ветви.

Обратите внимание, что обрезку лучше производить в солнечную и сухую погоду.

Стебли старше 3 лет, специалисты советуют выпиливать ножовкой . В то же время, срезы должны быть косыми, чтобы там не застаивалась вода.

. В то же время, срезы должны быть косыми, чтобы там не застаивалась вода. Обрезку выполняют на наружную почку, чтобы отросшие побеги не перекрещивались. Таким образом, воздух и свет будут проникать внутрь куста.

Укрытие роз на зиму

Перед тим, як укривати троянди, пагони потрібно нахилити до землі. Це треба зробити, поки вони ще не затверділи, тому що в мороз це буде складно виконати і можна пошкодити квіти.

Після цього вкриваємо квіти агроволокном: там температура трохи вища, ніж на вулиці. Це вбереже квіти від раптової зміни погоди, сонячних променів та морозів. Це своєрідний бар'єр між рослиною та різкими перепадами температури.

Агроволокно захищатиме троянди не один рік завдяки своїм властивостям. Коли на вулиці хороша погода, – матеріал пропускатиме тепло , коли вітряно – затримуватиме пориви. У сонячну погоду відбиватиме промені, у морозну – вирівнюватиме температуру.