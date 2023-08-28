Ореховый Спас 2023: что должно быть в корзине для освящения

29 августа в Украине отмечают Ореховый Спас. Это последний из трех летних Спасов. В этот день также принято идти в церковь с корзинкой, впрочем, главными являются не яблоки, а орехи.

Ореховый Спас носит еще второе название – "Полотняный Спас", ведь именно в этот день в Константинополь принесли Нерукотворный образ Иисуса на холсте.

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Святящие в церкви на Ореховый Спас

Когда-то несли в церковь полотно и лен. Люди считали, что вещи окроплены святой водой – могут оздоровить человека.

Теперь в церковь несут корзину из орехами, яблоками, медом, виноградом, хлебом. Орехи – главный продукт третьего Спаса, поэтому в корзине их должно быть много. Освященные продукты принесут в дом благополучие и здоровье на весь год.



На Ореховый Спас несут в церковь орехи / Фото из Pexels

В западных регионах на Ореховый Спас освящают новые колодцы. В этот день хозяйки пекут сладости с орехами. На праздничном столе могут находиться блюда из мяса и рыбы, поскольку Успенский пост уже завершится. Впрочем, основными блюдами на столе должны быть орехи, яблоки и хлеб.