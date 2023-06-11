Гармонично дополнят друг друга: какие цветы и деревья следует посадить возле пионов

Пионы прекрасно впишутся в любой сад, ведь такие красивые цветы просто манят своей красотой. Было бы хорошо подобрать им правильных компаньонов, которые не только не мешали бы их росту, но и хорошо их дополняли.

В вопросе, что можно сажать у пионов, нужно отталкиваться от условий выращивания каждого растения. В частности, пион любит солнечный свет и не терпит болотистую землю. Что посадить у пионов – расскажет 24 Канал.

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Что посадить у пионов

У растений должны быть похожие условия по влажности и поливу – влажная почва, хороший дренаж и устойчивость к сухости.

Можно удачно скомбинировать пионы с настурцией, а именно – объединить их в одну арку или подвесную композицию. Сад приобретет совсем другой, более яркий и насыщенный вид.



Настурция / Фото "Аграрии вместе"

Хорошими соседями пионы станут туя, можжевельник и кипарис , потому что их крону можно подкорректировать. Итого получится красивый тандем.

, потому что их крону можно подкорректировать. Итого получится красивый тандем. Гортензии имеют подобные требования по влажности, поэтому сажать их вместе – отличная идея. Гортензии сажать нетрудно, и они начинают цвести, когда пионы уже отцвели. Их цветами можно любоваться несколько месяцев.



Гортензии / Фото Deposit.photos

Астильбы прекрасно дополнят любую клумбу и станут хорошими соседями для пиона. Они долго цветут и выглядят всегда привлекательно. Можно усадить позади пионы, а перед ними несколько невысоких астильб.



Астильба / Фото "Яркая клумба"

Клумба с пионами и лилиями создаст вау-эффект, потому что оба растения нуждаются в солнце и влажной почве, но чтобы вода не застаивалась. Поскольку лилии ниже пионов, то их также можно сажать впереди. Это сформирует прекрасный и насыщенный сад.



Лилии / Фото "Зеленая усадьба"

Для летнего сада, дополнением пионов может быть пеларгония. Она также бывает разных цветов, поэтому, если включить фантазию, можно создать роскошный ландшафт.



Пеларгония / Фото