Согреть и наполнить светом: 7 подарков для женщин от украинских брендов

Что подарить женщинам на эти зимние праздники? Теплые аксессуары и трикотаж – чтобы не мерзнуть ни дома, ни на улице. Украшения и косметику – чтобы поднимать настроение и излучать свет, несмотря на тревоги и трудности. Ароматы для дома и свечи – чтобы создать зону комфорта и отдыха в доме.

Вместе с проектом "Все. Свои" мы продолжаем делиться подборками подарков от украинских брендов: сегодня смотрите список для женщин.

Трикотаж

Официально заявляем, что трикотаж – король подарков этой зимой! Ведь повсюду только и разговоров об отключениях, холоде и способах не замерзнуть. Гольфы, свитера и костюмы с кашемиром и мериносовой шерстью от бренда Touchwool идеально подходят для хранения тепла. И сердечко согреют, потому что выглядят невероятно. Трикотаж этого производителя очень качественный, так что даря его самым родным, можете быть уверены: презент прослужит не один сезон и будет долго радовать владелицу.



Трикотаж для женщин на зиму / Фото прессслужбы

Теплые аксессуары

Так же актуальны будут теплые аксессуары – шарфы, шапки и перчатки, связанные руками украинских мастеров, дополнят любой зимний гардероб. Наш выбор этого сезона – аксессуары от бренда Knittogolic. У них большая цветовая палитра, стильные фасоны и любовь в каждом стежке.



Теплые вещи для женщин в холодный сезон / Фото прессслужбы

Одежду

Чтобы покорить подарком, следует поискать уникальные вещи. Как, например, пиджаки от Hate Date. Это апсайклинг бренд, дающий винтажным вещам новое, современное дыхание. Можно выбрать вариант с росписью, вышивкой или цепями стразов: во всяком случае, это будет настоящий стейтмент.



Некоторые вещи могут получить новую жизнь, и вашим женщинам это понравится.

Украшения

В одном тоненьком браслете может быть столько сил, магии и воспоминаний! Извините женщинам украшения, если хотите наполнить этот жест смыслом и общей историей: каждый раз подгоняя аксессуар к нарядам, владелица украшения будет вспоминать о вас. Сегодня наш выбор – нежные браслеты, кольца, колье и анклеты от Personal Ocean. Натуральные камни и серебро мастера бренда совмещают так, что глаз не отвести!



Лучшие друзья женщин – украшения / Фото прессслужбы

Сумки

Бренд кожаных изделий Dekey также попадает в нашу подборку: трудно представить более целесообразный и приятный подарок, чем качественная стильная сумка. Или рюкзак, кошелек или чехол для телефона – выбирайте здесь, ориентируясь на потребности и вкусы. Наше сердечко пленила небольшая сумочка-багет в коже с "крокодиловым" тиснением и декоративной цепочкой: она лаконична, удобна, подойдет все. Словом, безупречный вариант!



Практичный и уместный подарок – сумка для женщины / Фото прессслужбы

Косметика

Если вы хотите дарить косметику – запишите себе это название: NS cosmetics. Это украинская сертифицированная косметика, созданная по авторской рецептуре косметолога. В производстве не используются парабены, силиконы, минеральные масла, формальдегид, SLS, SLES, гормоны. И еще – не тестируют продукты на животных. В ассортименте есть шампуни и бальзамы для волос, очищение для лица, кремы, маски, тоники, сыворотки, декоративная косметика. А также – гели, кремы и скрабы для тела. Пока работали над подборкой, мы уже выбрали несколько средств: и себе, и родним.



Порадуйте своих женщин красивым набором косметики / Фото прессслужбы

Ароматы и свечи для дома

Завершаем нашу подарочную подборку тем, что войдет в историю как символ зимы 2022 года: это свечи. Советуем брать ароматизированные варианты – так они будут создавать невероятную атмосферу в доме. И дополнить подарок другими ароматами для дома: диффузорами, именно, парфюмерным мылом. Все это у Poetry Home: бренд предлагает максимально широкую линейку различных ароматов для дома и свечей. Наш выбор – свечи Be Brave Like Ukraine и Born in Kyiv. Они как никогда актуальны: и в Украине, и в презент иностранным подругам или коллегам.



В этом году свечи, как никогда, самый лучший подарок / Фото прессслужбы

Купить подарки от украинских брендов можно 10 – 11 декабря в Киеве, на Десятинной, 12: проект "Все. Свои" проведет там "Чувственный маркет". 150+ брендов представляют на локации товары разных категорий.