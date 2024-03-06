Какой подарок выбрать для учительницы на 8 марта: список полезных вариантов

Традиционно дети в школах на 8 марта дарят своим любимым учительницам подарки. Хотя смысл Международного женского дня вовсе не в этом. Этот праздник – о многовековой борьбе женщин за свои права.

Однако получать цветы или сладости от своих учеников всегда приятно, а 8 марта – это хорошая возможность, чтобы таким образом выразить благодарность. Что можно подарить учительницам уже в эту пятницу, расскажет LifeStyle 24.

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Набор интересной литературы

Обычно учителя очень любят читать и прививают эту хорошую привычку ученикам. Поэтому можно скинуться деньгами всем классом и купить, например, набор красивой поэзии от украинских авторов.

Букет, сделанный своими руками

Подарки, которые дети делают собственноручно, всегда вызывают в учителей восторг. Ведь туда вкладывается столько труда, любви и сил. Хороший вариант подарка – букет из фруктов, сладостей или бумаги.

Идеи полезных подарков для учительниц / Фото Canva

Красивая канцелярия

Различные ручки, блокноты, карандаши, закладки и наклейки всегда необходимы учителям для работы. Кроме того, это такие вещи, что постоянно теряются, поэтому лучше иметь запасные варианты. Сейчас в магазинах продается множество красивой канцелярии на любой вкус: как для детей, так и для взрослых.

Подарите учительнице отдых

Учителя – это люди, которые много работают. Днем учат детей, а вечером проверяют домашние задания, контрольные работы и диктанты. Поэтому сертификат в СПА, на массаж или салон красоты – полезный подарок.