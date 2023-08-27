Оригинально и креативно: что подарить первокласснику на 1 сентября

Совсем скоро 1 сентября День знаний. Оно особенно знаковое для вступающих в первый класс. Хочется порадовать малышей, чтобы было больше мотивации ходить в школу.

Перед родителями и родственниками первоклассника встает неотложный вопрос – что же подарить ребенку на День знаний. 24 Канал собрал несколько лучших вариантов, которые вам понравятся.

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Что подарить первокласснику: список

Выберите книгу с интересными историями, подходящей для возраста и интересов ребенка. Это может быть сказка, приключенческая история или книга задач.



Книги / Фото Networkokulu.ne

Оригинальный ланчбокс станет отличным подарком, который ребенок сможет каждый день носить в школу. Туда очень удобно ставить еду. Можно дополнить его рисунком супергероя или динозавра.



Ланчбокс / Фото Kite

У первоклассников обычно простые домашние задания, не требующие много времени. Но на будущее вашему ребенку понадобится настольная лампа, которая хорошо освещает рабочий стол.



Настольная лампа / Фото "Розетка"

Дети любят строить и творить. Конструкторы могут заинтересовать их и способствовать развитию творчества и логического мышления.



Конструктор / Фото "Тигрес"

Канцтовары будут уместны всегда. Сюда входит набор фломастеров, цветных карандашей, альбом для рисования или акварельные краски, разные ручки, карандаши, тетради с любимыми персонажами.



Канцтовары / Фото Depositphotos

Для активных детей лучше подобрать что-нибудь такое, благодаря чему они смогут тратить свою энергию. Речь идет о велосипеде, скейтборде, мяче, скакалке. Да, они будут поддерживать подвижный образ жизни и развивать координацию движений.

Скакалка / Фото Baby Plus

Пазлы развивают мышление и терпение. Следует выбрать картины с любимой темой или героями. К тому же определенное время ребенок будет занят, а вы сможете заниматься своими делами.



Пазлы / Фото Globus.ck.ua