Оригинально и креативно: что подарить первокласснику на 1 сентября
Совсем скоро 1 сентября День знаний. Оно особенно знаковое для вступающих в первый класс. Хочется порадовать малышей, чтобы было больше мотивации ходить в школу.
Перед родителями и родственниками первоклассника встает неотложный вопрос – что же подарить ребенку на День знаний. 24 Канал собрал несколько лучших вариантов, которые вам понравятся.
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Что подарить первокласснику: список
Выберите книгу с интересными историями, подходящей для возраста и интересов ребенка. Это может быть сказка, приключенческая история или книга задач.
Оригинальный ланчбокс станет отличным подарком, который ребенок сможет каждый день носить в школу. Туда очень удобно ставить еду. Можно дополнить его рисунком супергероя или динозавра.
У первоклассников обычно простые домашние задания, не требующие много времени. Но на будущее вашему ребенку понадобится настольная лампа, которая хорошо освещает рабочий стол.
Настольная лампа / Фото "Розетка"
Дети любят строить и творить. Конструкторы могут заинтересовать их и способствовать развитию творчества и логического мышления.
Канцтовары будут уместны всегда. Сюда входит набор фломастеров, цветных карандашей, альбом для рисования или акварельные краски, разные ручки, карандаши, тетради с любимыми персонажами.
Канцтовары / Фото Depositphotos
Для активных детей лучше подобрать что-нибудь такое, благодаря чему они смогут тратить свою энергию. Речь идет о велосипеде, скейтборде, мяче, скакалке. Да, они будут поддерживать подвижный образ жизни и развивать координацию движений.
Скакалка / Фото Baby Plus
Пазлы развивают мышление и терпение. Следует выбрать картины с любимой темой или героями. К тому же определенное время ребенок будет занят, а вы сможете заниматься своими делами.
- Небольшая коробка конфет или других любимых сладостей – всегда радостное дополнение к подарку.
- Хорошим вариантом подарка будет одежда или аксессуары с героями фильмов, мультфильмов или книг. К примеру, футболка или рюкзак с таким изображением. Можно подарить спортивную форму.