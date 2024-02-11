Впечатлят любимого человека: 5 идей парных подарков на День святого Валентина

Если вы еще не выбрали подарок для любимого человека на День святого Валентина, то нужно срочно исправлять ситуацию. Ведь до самого романтичного праздника зимы осталось совсем мало времени.

Как и всегда, в этом году День влюбленных будем праздновать 14 февраля. LifeStyle 24 подготовил подборку интересных идей парных подарков. Уверены, что один из вариантов точно вам приглянется. Поэтому спешите штурмовать магазины.

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Парные кулоны

Сейчас в магазинах продается множество красивых кулонов. Среди такого большого количества вариантов, точно найдется особенный. Это могут быть подвески с надписями или с оригинальными дизайнами. Такой романтический подарок не захочется снимать, поэтому вы всегда будете рядом со своим любимым человеком.

Романтическая игра

Романтические игры для пар приобрели особую популярность в последние годы. Это такие специальные коробочки, в которых есть карточки с заданиями или вопросами. Есть игры как на доверие и откровенность, так и более сексуального характера. Это также замечательное занятие на День святого Валентина. Ведь оно помогает сблизиться.

Что подарить на День святого Валентина / Фото Canva

Парные футболки

Парные футболки – это всегда удачный подарок. Кто же их не любит? Кроме того, такая идея является достаточно оригинальной. Ведь можно придумать собственный дизайн и заложить в него особые смыслы, которые связаны с вашими романтическими отношениями. Эта футболка всегда будет напоминать о любимом человеке, даже когда он будет далеко.

Незабываемое путешествие

Можете подарить друг другу незабываемые эмоции. Вы же точно знаете, куда мечтает отправиться партнер. Обменяйтесь билетами в долгожданное путешествие. Также можете запланировать и совместную поездку, чтобы провести время как наедине, так и вместе.

Сертификат для двоих

Совместные хобби, экстремальные занятия и походы в спортзал помогают влюбленной паре сблизиться. Выделите один вечер на то, чтобы подумать, куда бы вы хотели отправиться вместе в ближайшее время, и приобретите сертификат для двоих.