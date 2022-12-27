Праздник близится: идеи интересных подарков на Новый год
27 декабря 2022, 11:33Читати новину українською
В ночь с 31 декабря на 1 января по всему миру будут отмечать Новый год. Хотя в этом году украинцы будут встречать его во время войны, однако это не повод отказываться от подарков. Так вы сможете проявить свое беспокойство к близким и принести праздник в их сердца.
Новый год – это семейный праздник, в котором много тепла и уюта. Для того чтобы вам было легко подобрать подарки своим родным, предлагаем список практических и полезных подарков, испытывает 24 канал.
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Идеи практических и полезных подарков на Новый год
- Повербанк;
- фонарик на батарейках;
- теплая одежда (пижама, термобелье, варежки, носки, шапка, шарф);
- термос или термочашку;
- набор LED-свечей, работающих от аккумулятора;
- плед;
- набор свечей;
- адвент-календарь;
- электронную или бумажную книгу;
- подарочный сертификат в магазин, магазин косметики, техники или SPA-процедуры;
- набор чая или сладостей;
- сумку с мандаринами;
- новогодние гирлянды и украшения;
- элементы новогоднего декора.
Новый год – идеи универсальных подарков / Фото Canva
Что подарить на Новый год – идеи подарков для детей
- Конструктор;
- мозаики с шариками;
- наборы для лепки и творчества;
- куклу;
- детские музыкальные инструменты;
- работа;
- детский фотоаппарат;
- книгу с картинками;
- 3D-пазлы;
- игровые фигурки;
- интерактивного питомца;
- наборы для игры с водой;
- бизиборд или бизикуб;
- устройство для лепки снежок;
- настольная игра.
Что подарить на Новый год – список подарков детям, мужу и жене / Фото Canva
Что подарить на Новый год – список подарков жене
- Расслабляющая бомбочка для ванны;
- творческий набор для изготовления свечей, рисования или вышивки;
- набор для чаепития – чашки, заварной чайник, специальный чай;
- книги;
- курсы для изучения иностранного языка или нового хобби;
- сертификат в любимый интернет-магазин;
- записную книжку для записей кулинарных рецептов;
- домашние тапочки;
- набор кухонных полотенец;
- мыло ручной работы;
- новогодняя посуда;
- украшения;
- духи;
- уходовую или декоративную косметику;
- ароматические свечи или аромадифузоры с ароматом зимних праздников;
- комнатное растение.
Что подарить на Новый год / Фото Canva
Что подарить на Новый год – список подарков мужчине
- Набор носков;
- рубашку, свитер, галстук или запонки;
- подушку с тематическим принтом;
- смарт-часы или фитнес-браслет;
- планер в год;
- кошелек;
- триммер;
- джойстик или геймпад (до приставки или компьютера);
- беспроводное зарядное устройство;
- теплую пижаму или халат;
- именную чашку;
- аксессуары для автомобиля;
- набор для рыбалки.