Праздник близится: идеи интересных подарков на Новый год

27 декабря 2022, 11:33
Читати новину українською

В ночь с 31 декабря на 1 января по всему миру будут отмечать Новый год. Хотя в этом году украинцы будут встречать его во время войны, однако это не повод отказываться от подарков. Так вы сможете проявить свое беспокойство к близким и принести праздник в их сердца.

Новый год – это семейный праздник, в котором много тепла и уюта. Для того чтобы вам было легко подобрать подарки своим родным, предлагаем список практических и полезных подарков, испытывает 24 канал.

Читайте также Рождество Христово: 10 идей универсальных подарков с любовью для самых родных

Идеи практических и полезных подарков на Новый год

  • Повербанк;
  • фонарик на батарейках;
  • теплая одежда (пижама, термобелье, варежки, носки, шапка, шарф);
  • термос или термочашку;
  • набор LED-свечей, работающих от аккумулятора;
  • плед;
  • набор свечей;
  • адвент-календарь;
  • электронную или бумажную книгу;
  • подарочный сертификат в магазин, магазин косметики, техники или SPA-процедуры;
  • набор чая или сладостей;
  • сумку с мандаринами;
  • новогодние гирлянды и украшения;
  • элементы новогоднего декора.

Новый год – идеи универсальных подарков / Фото Canva

Что подарить на Новый год – идеи подарков для детей

  • Конструктор;
  • мозаики с шариками;
  • наборы для лепки и творчества;
  • куклу;
  • детские музыкальные инструменты;
  • работа;
  • детский фотоаппарат;
  • книгу с картинками;
  • 3D-пазлы;
  • игровые фигурки;
  • интерактивного питомца;
  • наборы для игры с водой;
  • бизиборд или бизикуб;
  • устройство для лепки снежок;
  • настольная игра.

Что подарить на Новый год – список подарков детям, мужу и жене / Фото Canva

Что подарить на Новый год – список подарков жене

  • Расслабляющая бомбочка для ванны;
  • творческий набор для изготовления свечей, рисования или вышивки;
  • набор для чаепития – чашки, заварной чайник, специальный чай;
  • книги;
  • курсы для изучения иностранного языка или нового хобби;
  • сертификат в любимый интернет-магазин;
  • записную книжку для записей кулинарных рецептов;
  • домашние тапочки;
  • набор кухонных полотенец;
  • мыло ручной работы;
  • новогодняя посуда;
  • украшения;
  • духи;
  • уходовую или декоративную косметику;
  • ароматические свечи или аромадифузоры с ароматом зимних праздников;
  • комнатное растение.

Что подарить на Новый год / Фото Canva

Что подарить на Новый год – список подарков мужчине

  • Набор носков;
  • рубашку, свитер, галстук или запонки;
  • подушку с тематическим принтом;
  • смарт-часы или фитнес-браслет;
  • планер в год;
  • кошелек;
  • триммер;
  • джойстик или геймпад (до приставки или компьютера);
  • беспроводное зарядное устройство;
  • теплую пижаму или халат;
  • именную чашку;
  • аксессуары для автомобиля;
  • набор для рыбалки.
Автор: Ірина Ковальчук