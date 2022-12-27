Праздник близится: идеи интересных подарков на Новый год

В ночь с 31 декабря на 1 января по всему миру будут отмечать Новый год. Хотя в этом году украинцы будут встречать его во время войны, однако это не повод отказываться от подарков. Так вы сможете проявить свое беспокойство к близким и принести праздник в их сердца.

Новый год – это семейный праздник, в котором много тепла и уюта. Для того чтобы вам было легко подобрать подарки своим родным, предлагаем список практических и полезных подарков, испытывает 24 канал.

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Идеи практических и полезных подарков на Новый год

Повербанк;

фонарик на батарейках;

теплая одежда (пижама, термобелье, варежки, носки, шапка, шарф);

термос или термочашку;

набор LED-свечей, работающих от аккумулятора;

плед;

набор свечей;

адвент-календарь;

электронную или бумажную книгу;

подарочный сертификат в магазин, магазин косметики, техники или SPA-процедуры;

набор чая или сладостей;

сумку с мандаринами;

новогодние гирлянды и украшения;

элементы новогоднего декора.

Новый год – идеи универсальных подарков / Фото Canva

Что подарить на Новый год – идеи подарков для детей

Конструктор;

мозаики с шариками;

наборы для лепки и творчества;

куклу;

детские музыкальные инструменты;

работа;

детский фотоаппарат;

книгу с картинками;

3D-пазлы;

игровые фигурки;

интерактивного питомца;

наборы для игры с водой;

бизиборд или бизикуб;

устройство для лепки снежок;

настольная игра.

Что подарить на Новый год – список подарков детям, мужу и жене / Фото Canva

Что подарить на Новый год – список подарков жене

Расслабляющая бомбочка для ванны;

творческий набор для изготовления свечей, рисования или вышивки;

набор для чаепития – чашки, заварной чайник, специальный чай;

книги;

курсы для изучения иностранного языка или нового хобби;

сертификат в любимый интернет-магазин;

записную книжку для записей кулинарных рецептов;

домашние тапочки;

набор кухонных полотенец;

мыло ручной работы;

новогодняя посуда;

украшения;

духи;

уходовую или декоративную косметику;

ароматические свечи или аромадифузоры с ароматом зимних праздников;

комнатное растение.

Что подарить на Новый год / Фото Canva

Что подарить на Новый год – список подарков мужчине