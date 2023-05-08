Что подарить на День матери: 10 идей, которые понравятся каждой маме

День матери – прекрасный повод показать свою любовь и уважение к маме. Конечно, в этот день можно не только поздравить словесно, но и приготовить какой-нибудь подарочек. Мы собрали 10 самых интересных идей к этому празднику.

В День матери каждая мама хотела бы услышать слова любви от своего ребенка. Но можно не только приветствовать словами, но и сделать подарок. 24 Канал собрал 10 лучших идей к празднику, которые понравятся каждой маме.

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10 лучших идей подарков ко Дню матери

Вот несколько идей, которые можно подарить маме в этот праздничный день:

Цветы. Букет – это классический и всегда актуальный подарок любой матери. Вы можете выбрать букет из любимых цветов вашей мамы или выбрать что-то нестандартное и оригинальное.



Букет цветов.

Подарочный сертификат. Если вы не можете решить, что именно подарить маме, подарочный сертификат на покупку любимых товаров или услуг может быть отличным вариантом.



Подарочный сертификат / Фото Canva

Книга. Если ваша мама любит читать, вы можете подарить ей новую книгу любимого автора.



Книга / Фото Canva

Корзина лакомства. Вы можете сложить подарочную корзину из любимых сладостей, фруктов, кофе и чая, косметики или других вещей, которые будут приятны для вашей мамы.



Корзина со сладкой / Фото Flowers.ua

Подарок ручной работы. Если у вас есть таланты в рукоделии, вы можете сделать что-то сами, например, составить миниатюрную композицию из цветов или вышить какую-нибудь вещь. Ручная работа всегда высоко ценится.



Серьги ручной работы / Фото Zrk.ua

Кухонный прибор. Если ваша мама любит готовить, то такая вещь всегда пригодится. Это может быть мультиварка, кухонный комбайн, тостер, микроволновка, хлебопечка, кофемашина или блендер.



Блендер / Фото Npshopping

Альбом. Туда поместите самые яркие кадры из жизни мамы и ваши общие фото. Такой подарок всегда будет уместен, потому что он хранит самое ценное – ваши общие воспоминания.



Альбом / Фото

Именно вещь. Может быть футболка, чашка, халат, блузка с инициалами вашей мамы. Приятный домашний подарок, который хочется использовать.



Именная чашка / Фото Shafa

Билет на событие. Выставка, концерт, спектакль, кинопремьера: зависит от предпочтений вашей мамы. Было бы здорово, если бы вы разделили с мамой этот день и пошли туда вдвоем.



Билет / Фото Дебет-кредит

Косметика – то, что всегда нужно. Красивая помада, тушь, карандаш или пудра. Здесь выбор велик и только вам решать, что можно подарить вашей маме.



Косметика / Фото

Выбор подарка по большей части зависит от интересов вашей мамы. Кто любит заниматься спортом и обрадуется абонементу в тренажерный зал, а кто - обожает шить и мечтает о новой швейной машинке. Для кого-нибудь лучшим подарком станет билет в другой город, а кто-то будет радоваться походу в СПА. Будьте креативными и учитывайте желания своих мам.