Что означает имя Вероника: факты, о которых вы и не догадывались

Вероника – прекрасное имя, которое сейчас довольно распространено на территории Украины. Узнаем подробнее о его особенностях.

Имя Вероника радует своим звучанием. Оно наделено особым шармом и красотой. Что означает это имя, откуда происходит, когда Дни ангела и какой характер у этих женщин – знает 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Вероника – имя с латинскими корнями. Сформировалось от имени Ференика, трактуемого как "приносит удачу".

С этим именем переплетается история распятия Иисуса Христа. По преданию, женщина Вероника, не побоялась охраны и вытерла лицо Иисуса Христа от крови и пота, когда он шел на гору Голгофу с тяжелым крестом. На ткани была видна легкая улыбка Спасителя. Поэтому на латыни Вероника имеет значение "настоящий вид".

Когда Дни ангела

Вероника празднует свои именины несколько раз в год:

25 июня;

9 июля;

12 июля;

25 июля;

30 июля;

17 октября.

Характер Вероники

Вероника по жизни – привлекательная и яркая, ей приятное внимание других людей. У нее преимущественно хорошее настроение: любит шутить и заставлять людей улыбаться.

Эти женщины – великие мечтательницы, у них много целей и желаний. Но иногда им не хватает достаточной смелости и энтузиазма, чтобы их реализовывать. Они не любят оставаться наедине и ищут большие компании.

Вероника – обычно достаточно стрессоустойчивая и легко воспринимает проблемы и жизненные проблемы. Обладает хорошей интуицией, которая редко ее подводит, поэтому обмануть эту женщину не получится. Видит малейшие уловки и манипуляции.