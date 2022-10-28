Что одеть на улицу, когда выключили свет: вещи, которые следует выбрать, выходя из дома

Из-за обстрелов Россией важных объектов энергетической структуры, в Украине начали выключать не только свет в домах, но и на улице. Такие отключения происходят с целью экономии энергоресурсов. Украинцам важно быть внимательнее в выборе своей одежды, выходя из дома, чтобы быть замеченными для водителей, когда нет света.

Светомаскировка является распространенным правилом во время войны. Чтобы помочь нашей стране сейчас, при постоянных атаках России на города и важные энергоструктуры, нам нужно экономить свет. 24 канал собрал для вас важные советы, как одеться на улицу, когда вокруг тьма.

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Что одеть на улицу, когда нет света

Основной совет при выборе одежды, когда на улице выключили свет – это выбирать светлые вещи . В темноте больше выделяются предметы светлой окраски, именно поэтому лучше одеть хотя бы что-то светлое (шапку, брюки, куртку).

Также позаботьтесь о наличии светоотражающих элементов . Это может быть лента на сумке или на рюкзаке, лента на сапогах или одежде. Поскольку световозвращатели почти в 6 раз уменьшают риск наезда авто на человека. Лучше всего подойдет желтый цвет, потому что он наиболее заметен в темноте.

Что надеть на улицу, когда выключили свет: важные советы / Фото из открытых источников

Обращаем ваше внимание, что световозвращающие элементы должны быть у всех членов семьи. На одежде ребенка лучше их располагать на уровне головы, корпуса и рук ребенка, потому что из-за малого роста дети менее заметны на дороге.

Для домашних любимцев можно приобрести ошейник и светящиеся поводок или одежду со светоотражающими элементами.

Как носить световозвращающие элементы

Важно носить световозвращающие элементы по следующим правилам: