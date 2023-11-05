Что обязательно нужно сделать в саду до начала заморозков: без этого растения погибнут

Для всех владельцев сада или огорода осень – это пора, когда стоит посвятить много времени хозяйственной работе. Ведь нужно тщательно подготовить все свои достояния к зимним холодам и морозам.

После этого можно спокойно отдыхать и не переживать, что растения погибнут, когда ударит мороз.

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Что нужно сделать до первых морозов