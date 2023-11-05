Что обязательно нужно сделать в саду до начала заморозков: без этого растения погибнут
5 ноября 2023, 16:22Читати новину українською
Источник:Telegraf
Для всех владельцев сада или огорода осень – это пора, когда стоит посвятить много времени хозяйственной работе. Ведь нужно тщательно подготовить все свои достояния к зимним холодам и морозам.
После этого можно спокойно отдыхать и не переживать, что растения погибнут, когда ударит мороз.
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Что нужно сделать до первых морозов
- В первую очередь нужно хорошо обработать деревья и кустарники от вредителей и болезней. А если же осень показалась сухой, следует произвести влаго зарядной полив кустарников, деревьев и растений в своем саду.
- Также нужно позаботиться о санитарной обрезке деревьев и профилактике заболеваний, в том числе грибковых. Распылите медные препараты на деревья при температуре не ниже 10 градусов тепла. Если собираетесь обрабатывать биопрепаратами, то при +15 градусах.
- Позаботьтесь о высадке цветов на весну. В первую очередь, о луковичных цветах: тюльпанах, нарциссах и гиацинтах. После высадки луковиц, не забудьте накрыть почву. Лучше всего это сделать ветками елок.
- После сбора урожая, позаботьтесь о хранении зимних сортов яблок. Сложите плоды в деревянные или картонные ящики и поставьте в сухое место. Рекомендуется переложить яблоки между собой песком, сухой бумагой или опилками.
- Выкопайте корни георгин и гладиолусов. Обсушите их, расфасуйте и отправьте на зиму в погреб или в специальный холодильник.
- Если же в вашем саду есть туи, то не забудьте позаботиться и о них. На зиму их нужно утеплить. Укутайте деревья спанбондом или мешковиной. Следует начать уже с приходом первых заморозков.