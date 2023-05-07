Необычное, но действенное средство: что обязательно нужно добавить в рассаду перца и помидоров

Лавровый лист служит хорошим помощником хозяйкам на кухне. Потому что его часто добавляют в разные блюда. Лавровый лист будет полезен и в садоводстве, в частности, в подкормке рассады перца и помидоров.

Лавровый лист известен своими полезными веществами, поэтому не удивительно, что его часто добавляют в разные блюда. У него характерный вкус и легкий аромат. Его можно использовать и в садоводстве. 24 Канал подскажет, как подкормить рассаду перца и помидоров перед посадкой лавровым листом.

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Лавровый лист для рассады перца и помидоров.

Лавровый лист содержит много полезных веществ, подпитывающих рассаду перца и помидоров перед высадкой на грядку. Его можно использовать как природное удобрение.

Вот как правильно подкормить рассаду перца и помидоров лавровым листом:

Надо собрать несколько лавровых листков.



Лавровый лист / Фото Инто Украина

Готовим настой из лаврового листа. Для этого берем кастрюлю и наливаем туда воду. Добавляем несколько лавровых листов и ставим на огонь. Доводим до кипения, затем снижаем огонь. Настаиваем лавровый лист в воде 20-30 минут.



Варим лавровый лист / Фото Lada.fm

Процеживаем настой через сито.

Вносим раствор в землю у рассады перца и помидоров. Используем настой из лаврового листа вместо обыкновенной воды при поливе рассады.

Существует и другой способ подкормки перца и помидоров лавровым листом. Надо измельчить лавровый лист на кофемолке. Во время посева семян помидоров или перца вносим измельченный лист в почву.



Перемолотый лавровый лист / Фото Monaco.te.ua

Нужно тщательно перемешать почвосмесь с лавровым листом. Только после этого можно сеять семена в землю. После этой процедуры другие удобрения нет необходимости вносить в течение месяца.

Измельченный лавровый лист можно добавить в грунт на этапе пикировки или высадки в отдельные стаканчики.