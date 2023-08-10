Будьте осторожны: какие деревья и кусты нельзя сажать возле дома
В каждом дворе растут какие-то деревья и кусты. Они ведь не только украшают территорию, но и дают тень и прохладу в жару. Однако некоторые растения лучше не сажать у дома.
Следует помнить, что не все красивое – хорошо. Некоторые деревья и кустарники имеют отрицательную энергетику или даже ядовитые. 24 Канал расскажет, какие растения не стоит сажать во дворе.
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Что нельзя посадить у дома
- Тис ягодный
Этот куст ценится своей вечнозеленостью, поэтому его часто выбирают как украшение подворья. Но мало кто знает, что его кора и листья содержат токсины, ядовитые для людей и животных. Хоть цветения как "ягоды" даже съедобны, но семена у них ядовиты.
Также часто сажают куст бузины на дворе, ведь она имеет хорошее цветение и приятно пахнет. Однако и это растение ядовито.
- Рицина обыкновенная
Это растение ядовито для человека и многих животных. При попадании в желудок семена способны вызвать рвоту, колики или даже кровотечения из желудочно-кишечного тракта.
- Ель
Согласно поверью, ель уносит энергию. Также дерево часто ассоциируют со смертью, ведь когда-то дорогу усопшему устилать еловыми ветвями.
Однако некоторые специалисты считают, что дерево можно садить во дворе, но подальше от дома. Все потому, что его корни могут разрушать фундамент.
- Сосна
Сосну тоже нельзя сажать у дома. Но не из-за плохой энергетики – она создает густую тень и не обогащает почву перегноем, потому что у нее нет листьев. Кроме того, рядом с сосной ничего не растет.
- Береза
Березу не советуют сажать возле дома, потому что она может привести к бесплодию, однако это только поверье.
Есть и логическое объяснение, почему не стоит сажать это дерево во дворе. Все потому, что она забирает всю воду из почвы, поэтому рядом с ней другие растения не будут расти.
В то же время, если береза растет за забором, это оберегает дом от злых глаз. Поэтому ее можно посадить у калитки.
- Тополя
Тополю не нужно сажать во дворе из-за того, что его ствол – полый и хрупкий, поэтому сильный порыв ветра может его переломить. Это чревато последствиями для сада и для дома.
Также у тополи мощная корневая система, которая может разрушать фундамент дома. И еще – многие люди имеют аллергию на тополиный пух.
Экологи не советуют сажать у дома дуб, грецкий орех, иву, осину и тую.
Какие тогда деревья можно сажать возле дома? На дворе однозначно нужно сажать плодово-ягодные деревья – яблоню, грушу, шиповник, рябину и вишню. Они не только дают урожай, но и обладают хорошей энергетикой и, согласно приметам, приносят мир в семью.