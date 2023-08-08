Не используйте кислородный порошок для этих вещей

Кислородный порошок считается вполне безопасным отбеливателем для человека. Он является прекрасной альтернативой средствам на основе хлора, обжигающим кожу. Что еще важно помнить о нем?

Кислородный порошок содержит вещество – перкарбонат натрия, включающий перекись водорода и соль. Преимущество в том, что вещество отлично выводит практически любые пятна в горячей воде. За это ее хозяйки и любят. А что нельзя стирать кислородным порошком – расскажет 24 Канал.

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Что не советуют стирать кислородным порошком

Будьте осторожны с этим средством, чтобы потом не жалеть, что испортили вещи. Обратите внимание:

Кислородным порошком запрещается стирать одежду из таких материалов, как шерсть и шелк.



Шерсть / Фото "Веселый дом"

Не наносите средство на вещи, имеющие украшения из кожи и кожзама. Это может окончиться не очень хорошо.

Такая же ситуация может сложиться с деревянными пуговицами. Лучше стирать их другими веществами.



Дело с деревянными пуговицами / Фото "Шкаф"

Отдельные хозяйки или хозяева используют кислородный порошок для чистки разных предметов быта. Речь идет о поверхности в комнатах, ковриках, плитке для приготовления пищи.



Кислородный порошок / Фото Chemsale

Здесь тоже следует быть осторожным. Не все места в доме можно отделывать таким средством. В частности, линолеум и предметы из алюминия. Не допускайте попадания порошка на лакированные и полированные поверхности.

Можете нанести порошок на место, которое не широко заметным. Таким образом, вы увидите, как они влияют на мебель, и не вредят ли им.

Когда делаете что-то с кислородным порошком, обязательно надевайте перчатки, чтобы не было аллергии, ожогов или других побочных реакций.