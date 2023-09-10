Будьте осторожны: что лучше не делать с розами осенью

Уход за розами может быть непростой задачей. Иногда непонятно, как ухаживать за ними после цветения, и вообще ли это нужно.

Некоторые садоводы допускают одну ошибку в выращивании роз. Речь идет об обрезке, как бы это странно ни звучало. Вопрос о том, почему нельзя обрезать розы в сентябре.

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Почему лучше не обрезать розы в сентябре

Чаще всего в сентябре садоводы готовят розы до переноски зимы. Из-за обрезки цветов в эту пору, они могут снова росы, что не желательно перед началом заморозков. Поэтому они могут не успеть закрепить стебли к холодам.



Именно в осеннее время розы содержат свои полезные вещества в корнях и стеблях, которые им очень понадобятся весной. Из-за обрезки они могут потерять эту энергию, которая им нужна, чтобы пережить зиму.

Если обрезать влажные листья и побеги в сентябре, может появиться грибок и другие заболевания. На это нужно обратить внимание, особенно если весну предусматривают влагу.

Также в августе-сентябре не стоит отрезать цветы, окончившие цветение.

Впрочем, это не значит, что осенью можно ничего не делать с розами. Помните о таких этапах ухода, как удобрение, регулярный полив и защита от болезней и вредителей. А вот обрезать цветы, специалисты советуют весной, прежде чем растения начали активное развитие.