Запомните, что посадить у малины: урожай будет невероятным

Малина является достаточно капризной ягодой, которой важны хорошие удобрения, регулярный полив, обрезка. В этом списке есть насаждения, растущие по соседству у малины.

Растения, посаженные друг у друга могут влиять по-разному. Кто-то кому-то вредит, а кто-то даже очень полезен. Поэтому важно узнать, что посадить у малины для хорошего урожая.

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Удачные соседи для малины

Яблоня – прекрасное дерево, идеально подходящее для малины. Она помогает избавиться от болезней и вредителей у этой ягоды. Но сажать следует так, чтобы дерево яблони не затеняло кусты малины. Поэтому его нужно сажать на расстоянии 4 – 5 метров, а меньшие – на 2 метра.



Яблоня / Фото Ukr.media

Черная смородина – еще один удачный сосед для малины. Она выделяет специальные вещества, защищающие малину от грибков и укрепляющие ее здоровье. Смородину следует сажать на расстояние 1,5 – 2 метра от малины. Тогда они не будут мешать друг другу, а вы сможете беспрепятственно ухаживать за насаждениями.



Черная смородина / Фото "Зеленая усадьба"

Ежевика – очень похожа ягода на малину, только она черного цвета и отличается вкусом. Отлично их посадить вместе, потому что за ними нужно осуществлять почти одинаковый уход.



Ежевика / Фото Seeds

Бузина красная или кистевидная, растущая кустами или низкими деревьями. В их составе есть такие компоненты, которые положительно отражаются на развитии малины. А также на бузину слетается много пчел-опылителей. Это увеличивает урожай малины в разы.



Бузина красная / Фото "Фермер"

Пряные травы – будут только во благо розовой ягоды. Это может быть базилик, майоран, петрушка. Они будут защищать малину от стеблевой мухи и малинового жука.



Майоран / Фото "Растениевод"