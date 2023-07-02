Не забудьте об уходе за цветником в эти дни: эффект не заставит ждать

В июле начинается сезон массового цветения разных цветов. Конечно, важно следить за растениями, чтобы они хорошо развивались

Не забывайте вовремя удалять увядшие цветы. Ведь на их месте могут вырасти новые, которые будут радовать своим красивым внешним видом. Мы подскажем, что еще следует сделать в цветнике в июле 2023 года.

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Что нужно делать в цветнике в июле

Уход за хризантемами – то, без чего невозможно представить работу в цветнике в июле. Он включает щедрую поливку и, при необходимости, внесение органических или комплексных минеральных удобрений. Следует использовать специальные удобрения для цветущих растений.

Для популярных мелкоцветковых сортов хризантемы желательно в середине июля провести последнее прививание верхушек побегов. Это будет способствовать образованию бутонов на новых побегах к осени и обеспечит большее цветение.

верхушек побегов. Это будет способствовать образованию бутонов на новых побегах к осени и обеспечит большее цветение. Оптимальные дни по уходу за хризантемами – 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 июля.



Хризантемы / Фото Etnosoft

Фиксация высокорослых цветов – обязательная процедура в июле на клумбах. Их нужно подвязать к опорам или крепко зафиксировать другим способом. Поскольку дождь и ветер могут портить цветник. Лучшие даты для фиксации цветов – 11, 13, 15, 18, 19, 20 июля.



Подвязывание цветов / Фото "Укрбио"

Подкормка гладиолусов нужна в момент, когда они формируют бутоны. Разведите коровий навоз в пропорции 1:10. Также можно добавить 1 ложку суперфосфата на ведро воды. Подойдут и обычные минеральные удобрения из магазина. Удобряем гладиолусы 6, 8, 13, 19, 24 июля.



Гладиолусы / Фото Ukr.media

Борьба с вредителями – просто необходима летом в цветнике. Следите за качеством листьев и стеблей растений. Такие вредители, как тли, паутинный клещ, мучнистая роса часто наведываются в июле и их нужно избавляться. Оптимально бороться с вредителями 13, 14, 15, 19, 24, 27 июля.



Мучнистая роса / Фото Agro.basf.ua

Не забывайте о своевременный полив. Если выращиваете на открытом месте, например, крупную гортензию, тогда им нужно создавать дополнительную тень и обильно давать пить. Полеем нежные цветы 3, 7, 8, 11, 18, 22 июля.



Полив цветов / Фото "Агромаркет" Полив цветов / Фото "Агромаркет"



Самая приятная часть в выращивании растений – это сбор цветов. Особенно, когда речь идет о лаванде, шалфее и календуле. Они имеют хороший вид и много полезных свойств. Собираем ароматные цветы 12, 14, 15, 19, 22, 25, 27 июля.