Главное событие лета: что известно о театральном проекте UNIT.City "Семь"

Инновационный парк UNIT.City радует ценителей запуском нового театрального проекта. Масштабное мероприятие под названием "Семь" посвящено актуальным вопросам, которые ежедневно тревожат современных людей. Благодаря семи особых представлений, зрители смогут открыть для себя разнообразие современного театрального искусства – от академического до экспериментального и откровенно провокационного.

Театральное мероприятие "Семь", которое будет проводиться в формате open-air, все желающие смогут посетить с 7 по 13 июня. Об этом сообщила пресс-служба проекта. На этих вечерах на сцене сыграют лучшие семь театральных коллективов. Также актеры исполнят семь зрелищных представлений, объединенных тематикой "семи вопросов к себе".

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Проект "Семь" направлен на то, чтобы помочь зрителям узнать себя, а катализатором этого познания должно стать театральное искусство. Организаторы мероприятия отмечают, что его концепция заключается в поиске ответов на болезненные вопросы, которые социум задает себе ежедневно: самореализация, жизнь в моменте, гармония в отношениях с другими людьми, а также поиск собственного места в мире, что стремительно меняется каждый день.



Запуск театрального проекта "Семь" / Фото пресс-службы мероприятия

Тему познания самого себя руководители проекта выбрали не просто так. Пандемия всколыхнула весь мир и заставила каждого из нас задуматься над своим будущим.

"Проект "Семь"– это способ поиска себя и попытки приостановиться в бешеном потоке постоянной гонки. Наши резиденты – это люди преимущественно с IT. Чего им не хватает больше всего? Времени, они всегда в потоке. Но я уверен, жизнь состоит из того, где находится фокус твоего воображения. Кто-то умный сказал, что мы видим вещи не такими, какими они являются, а такими, какими являемся мы. Чтобы лучше понять себя и мир вокруг, мы предлагаем прервать непрерывные когда-то, адженды и зумы для важнейших встреч – встреч с собой. Чтобы понять, а действительно ли ты инвестируешь свое внимание в то, что тебе по-настоящему важно?"

– поделился управляющий партнер UNIT.City Константин Евтушенко.

Организаторы "Семь" отмечают, что событие пройдет согласно всем карантинным нормам и ограничениям, в недавно открытом амфитеатре парка UNIT.City. Перед ценителями современного театрального искусства будут выступать только самые талантливые украинские театральные коллективы. Каждый из них выбрал особое представление, которое заставит зрителя затаить дыхание.

В проекте примут участие:

– 7 июня, 20:00, "Лавр", Мастерская Лены Лазович.

– 8 июня, 20:00, "Механический Апельсин", Дикий театр.

– 9 июня, 20:00, "Никогда не звони мне, Любимая", театр "Черный квадрат".

– 10 июня, 20:00, "Белка, которая прожила 100 лет", Киевский академический театр "Золотые ворота".

– 11 июня, 20:00, "Семь разгневанных джентльменов", театр "Актер".

– 12 июня, 20:00, "Все лучшие вещи", Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра.

– 13 июня, 19:30, "Швейк", Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко.