Смородина – совершенно неприхотливый ягодный куст. Но есть определенные условия, чтобы дождаться хорошего урожая.

Каждому садоводу становится очень досадно, когда ягоды смородины начинают осыпаться с куста. В таком случае и собирать нечего. Что делать со смородиной, если ягоды опадают – расскажет 24 Канал.

Это полезно Картофель чернеет: 5 мощных средств от фитофторы.

Смородина опадает: что делать

В летний сезон важно не забывать поливать смородину. Если очень жарко, земля будет сохнуть, а ягоды будут опадать. Выройте вокруг куста ямки и вносите под куст 4-5 ведер воды. В то же время не заливайте смородину, потому что тогда ягоды тоже будут опадать.



Полив смородины / Фото

Нехватка солнца однозначно отрицательно сказывается на образовании плодов. Смородина отлично развивается на солнечных участках. Там, где постоянные порывы ветра, ягоды будут явно опадать. Поэтому нужно выбирать те места, где нет сквозняков и достаточно солнечного света.

Черная смородина нередко заражается мучнистой росой. Это грибковая болезнь, проявляющаяся летом. Первым признаком заболевания является белый налет. В такой ситуации полезно провести обработку калийным мылом в пропорции 50 грамм на 10 литров воды.



Мучнистая роса / Фото "Солнце-сад"

Когда плоды сыпятся из молодых растений – это значит, что растения не имеют достаточно сил сохранить урожай. Им может не хватать питательных веществ, таких как азот, фосфор или калий. Важно использовать удобрения, чтобы обеспечить надлежащее питание растений.