Белоснежность можно вернуть: 1 простой метод может спасти случайно окрашенную вещь

30 июля 2022 , 10:00
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Источник:

prostoway

Иногда бывает так, что случайно закинули красный носок к белому белью, а в результате получили совершенно розовый гардероб. Но не стоит нервничать – вернуть белый цвет можно с помощью одного лайфхака.

Не стоит выбрасывать и разочаровываться в окрашенных вещах – в них можно вдохнуть жизнь, применив несколько простых продуктов, которые есть в каждом доме.

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Следует отметить, что метод отбеливания подойдет только для не деликатных и прочных тканей, которые не поддаются деформации от высоких температур.

Для того чтобы вернуть естественную белоснежность окрашенным вещам, нужны:

  • 5 литров горячей воды;
  • 1 столовая ложка кислородного отбеливателя;
  • пол стакана или 125 г стирального порошка;
  • 1 столовая ложка растительного масла.

Как ни странно, в этот раз масло не будет угрожать одежде жирными пятнами – она поможет вступить в ход химической реакции веществ и выбелит окрашенные вещи.

Какие продукты применять для отбеливания одежды / Фото Тhe spruce

Что нужно делать:

  • Смешать все компоненты и перемешать до однородной массы.
  • Окунуть все окрашенные вещи в раствор, чтобы он полностью покрывал ткань – это обеспечит равномерное отбеливание.
  • Дать вещам отмокнуть примерно 2 – 3 часа, иногда перемешивая их.
  • После этих процедур необходимо повторно забросить вещи в стиральную машину, поставив обычный режим стирки.
Автор: Ярослава Прадід