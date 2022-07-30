Белоснежность можно вернуть: 1 простой метод может спасти случайно окрашенную вещь
Источник:prostoway
Иногда бывает так, что случайно закинули красный носок к белому белью, а в результате получили совершенно розовый гардероб. Но не стоит нервничать – вернуть белый цвет можно с помощью одного лайфхака.
Не стоит выбрасывать и разочаровываться в окрашенных вещах – в них можно вдохнуть жизнь, применив несколько простых продуктов, которые есть в каждом доме.
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Следует отметить, что метод отбеливания подойдет только для не деликатных и прочных тканей, которые не поддаются деформации от высоких температур.
Для того чтобы вернуть естественную белоснежность окрашенным вещам, нужны:
- 5 литров горячей воды;
- 1 столовая ложка кислородного отбеливателя;
- пол стакана или 125 г стирального порошка;
- 1 столовая ложка растительного масла.
Как ни странно, в этот раз масло не будет угрожать одежде жирными пятнами – она поможет вступить в ход химической реакции веществ и выбелит окрашенные вещи.
Какие продукты применять для отбеливания одежды / Фото Тhe spruce
Что нужно делать:
- Смешать все компоненты и перемешать до однородной массы.
- Окунуть все окрашенные вещи в раствор, чтобы он полностью покрывал ткань – это обеспечит равномерное отбеливание.
- Дать вещам отмокнуть примерно 2 – 3 часа, иногда перемешивая их.
- После этих процедур необходимо повторно забросить вещи в стиральную машину, поставив обычный режим стирки.