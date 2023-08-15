Чтобы огурцы не были горькими: 4 удобрения, проверенные временем

Преимущественно огурцы становятся горькими из-за стрессовых условий. Это связано с выделением токсического соединения – кукурбитацина. Появляется вещество в листьях и затем распространяется на все растение. Что еще может быть причиной?

Причинами горечи в огурцах могут быть изменение температуры, нехватка воды, жара, бедная земля. Чтобы выделился кукурбитацин, достаточно один из этих факторов. Почему так происходит – понятно, но что с этим делать – знает 24 Канал.

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Почему горчат огурцы: что с этим делать

Если огурцам не хватает воды, это будет сказываться на том, как они выглядят. Несмотря на то, что кожура будет темнеть, они могут прекратить расти. Попытайтесь полить овощи теплой водой. Но лучше это делать рано или вечером, чтобы не спеклись на солнце.



Полив огурцов / Фото "Аптека садовода"

Когда на улице плохая погода, нужно накрывать их пленкой, чтобы не замерзли. Обязательно окучайте кусты, чтобы корни не гнили.

Различные вредители могут также вызывать горечь в огурцах. И, собственно, чтобы защитить себя от насекомых, будет производить неприятное вещество. Делайте профилактические мероприятия и выбирайте только не горчащие сорта.

Не применяйте к огурцам свежий навоз. Им это не очень подходит. Лучше взять в употребление перегной или птичий помет.

Чем подкормить огурцы, чтобы не горчили

Оптимальным вариантом для подкормки огурцов станут удобрения на основе азота. Чтобы не использовать химию, можно взять органику, например перегной в пропорции 1:10.

Подойдет и куриный помет. Для приготовления настоя следует развести вещество в дозировке 1 до 20.



Куриный помет / Фото "Сельское хозяйство и садоводство"

Очень удачным вариантом будут вещества – калия и магния. Их рекомендуется чередовать с органическими. Можно подкармливать такими удобрениями 1 раз в неделю. Если это делать, огурцы не будут расти горькими.



Калийное удобрение / Фото Superagronom