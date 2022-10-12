Ничего лишнего: что стоит брать с собой в укрытие во время воздушной тревоги

Россия продолжает терроризировать украинские города и спускать на гражданскую инфраструктуру десятки ракет. Поэтому важно не игнорировать сигналы о воздушной тревоге и знать, что нужно иметь с собой в укрытии во время ракетной угрозы.

24 канал составил список того, что необходимо взять с собой до укрытия, когда вашему населенному пункту грозит опасность от российских обстрелов.

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Важные вещи

Уже 8 месяцев украинцы собирают тревожный рюкзак, каждый собирающий по-своему. Но несколько вещей в тревожном рюкзаке, который следует с владельцем в хранилище, должно быть обязательно.

В первую очередь, это документы – удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении ребенка и другие важные бумаги, которые нужно упаковать в герметичный водонепроницаемый пакет.

Что положить в тревожный рюкзак / Инфографика 24 канала

В документы нужно положить также деньги и записную книжку с маркером . Все, что имеет шанс размокнуть от влаги, нужно упаковать в герметичные упаковки.

Обязательно нужно взять с собой заряженный павербанк и фонарик, батарейки к нему или зарядку. Источников электроэнергии может не быть, а связь будет необходима в критических ситуациях, поэтому берегите заряд на телефоне.

Еда и вода

Никто не знает, сколько времени придется сидеть в хранилище, поэтому важно предварительно запастись чистой питьевой водой и продуктами, содержащими много калорий. Для тревожного рюкзака подойдут орехи, сухофрукты, снеки, хлебцы, батончики – словом, высококалорийная пища, которая не испортится.

Воду в хранилище необходимо принести к тревоге – так не придется бежать в укрытие с тяжелыми бутылками. На 1 человека должно быть примерно 2 – 3 литра.

Важно также иметь запасы продуктов, которые могут помочь пережить отключение света и холодную зиму – консервы, растительное масло, крупы и макароны, сухофрукты и сушеные овощи и т.д.



Какие продукты нужно закупить этой зимой / Инфографика 24 канала

Аптечка

Аптечка – это одна из самых важных вещей в хранилище во время тревоги. Конечно, хочется, чтобы она не понадобилась, однако важно иметь с собой средства первой помощи и лекарства, которые могут помочь в экстренных ситуациях.



Какие лекарства взять с собой в хранилище / Инфографика Минздрав

Людям, регулярно принимающим лекарственные средства, нужно держать их при себе, чтобы не потерять. Лекарство можно хранить в небольших сумках-бананках или во внутренних карманах.

Что взять в аптечку первой помощи / Инфографика 24 канала

Оформление хранилища

Подземное укрытие должно быть обустроено тем, на чем можно сидеть и лежать:

Матрасы;

Стулья;

Спальные мешки;

Кариматы.

Под землей вы можете быстро замерзнете, поэтому нужно позаботиться о одеялах, пледах, дополнительных покрывалах и теплой одежде.

Что нельзя брать в укрытие

С собой в хранилище нельзя брать громоздкие вещи, которые могут упасть на вас или закрыть проход, вещества, имеющие сильный запах, например краска, ацетон и даже негерметично закрытый бензин, и воспламеняющиеся вещества.

Конечно, иметь с собой газовую водку будет только плюсом, однако зажигать ее в помещении нельзя, тем более в хранилище, где может быть не должной вентиляции.