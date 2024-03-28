Приметы и запреты Чистого четверга: почему нельзя поднимать деньги с пола
В этом году Чистый четверг для католиков выпал на 27 марта. Это один из важнейших дней Страстной недели и всего Великого поста, которого придерживаются христиане.
Именно в Чистый четверг Иисус Христос собрал своих учеников вместе и омыл им ноги. Таким образом, он на собственном примере продемонстрировал беспрекословное смирение христианина. Чистый четверг был создан для того, чтобы вы показали свою готовность быть сдержанным, искренним и сочувствующим к людям, которые вас окружают. Ознакомьтесь с традициями и приметами к Чистому четвергу в материале Lifestyle 24.
Важно Самый строгий период Пасхального поста: что запрещено делать в Страстную неделю
Что можно делать в Чистый четверг
- Начать день с утренней молитвы.
- Пойти в церковь и рассказать свои грехи Богу.
- Помогать нуждающимся.
- Навести порядок в доме, выбросить ненужный хлам.
- Устроить генеральную уборку жилья, что символизирует очищение души.
- Мыть посуду, стирать одежду и белье.
- Приготовить угощения к пасхальному столу.
Стоит отметить, что именно в Чистый четверг должны быть приготовлены все блюда к празднику Пасхи. Ни в коем случае нельзя печь пироги, куличи и красить яйца в Страстную пятницу. Надо успеть сделать все именно в Чистый четверг.
Помните, что все приготовления и угощения должны сопровождаться только хорошими помыслами.
Приметы на Чистый четверг
Сами приметы в основном связаны с погодой и приготовлением куличей к Пасхе.
- Хорошая погода в Чистый четверг – будет теплый конец весны.
- Плохая погода в этот день – такая же погода будет и летом.
- Поднять деньги с пола – они не принесут никакого счастья новому владельцу.
- Не убрать дом – весь год будет наполнен ссорами с семьей.
- Паска получилась тяжелая и плохо пропеченная – будет сложный год, полный трудностей.
- Паска получилась легкая и зарумяненная – год не принесет вам ни одной беды.
К тому же плохой приметой в Чистый четверг считается вынести на улицу что-то из своих вещей.