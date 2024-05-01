Поздравления с Чистым четвергом: лучшие открытки и теплые пожелания в стихах и прозе

В этом году верующие отмечают Чистый четверг 2 мая. Это важный день накануне Пасхи, когда христиане вспоминают о последнем дне жизни Иисуса Христа.

В последний четверг перед Пасхой христиане вспоминают о том, как Иисус Христос омыл ноги своим ученикам и установил таинство причастия, пишет LifeStyle 24. В этот день принято наводить порядок и убирать в доме, чтобы чистыми душой и телом встретить праздник Воскресения. В Чистый четверг не забудьте вспомнить и о родных и близких и поздравить их с важным днем.

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Поздравления с Чистым четвергом в стихах, прозе и картинках

В Чистий Четвер рано встану,

В небо блакитне погляну,

Серце і душу відкрию,

Личенько біле умию.

Богу за всіх помолюся,

Від зла і бід відхрещуся,

Щастя й добра загадаю,

Великдень світлий стрічаю.



Картинки-поздравления с Чистым четвергом / Фото pon.org.ua

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода – на вас проллється

Благословення Боже на віки!



Картинки-поздравления с Чистым четвергом / Фото "Все буде Україна"

В четвер, що чистим величають,

Я вас сердечно привітаю.

Хай береже вас ангел світлий,

З Четвергом вас, із днем привітним!



Картинки-поздравления с Чистым четвергом / Фото "Amazing Ukraine"

Всі у Чистий у четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!



Картинки-поздравления с Чистым четвергом / Фото "Твой мир"

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов'ю квітне,

Духовні крила розгорни.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

У Чистий Четвер себе пізнаєм,

Щоб дерево життя цвіло.



Картинки-поздравления с Чистым четвергом / Фото "Золотые слова"

Пусть в Чистый четверг вода смоет с тебя все тревоги и печали, пусть покинут твой дом все беды и невзгоды, пусть останется в душе светлое счастье и радость, пусть избавится сердце от грусти и обид, но не потеряет веры во все хорошее!

***

Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю хорошо подготовиться к Пасхе, а в доме и в мыслях навести порядок. Пусть все дела удаются, все мечты сбывались, а в душе остается место для новых планов. Удачи, здоровья, легкого и интересного жизненного пути!



Картинки-поздравления с Чистым четвергом / Фото "Час-Дий"

Пусть этот чистый Четверг будет чистым во всех отношениях! Желаю чистоты в доме, в поступках, в сердце, в мыслях и во всем, что вас окружает! Пусть счастье, добро и любовь ежедневно заполняют вашу жизнь!

***

Сегодня день, когда душа обновляется, чтобы подготовиться к светлому Христовому Воскресению, пусть чистота ваших помыслов будет сравнима с водой в источнике, пусть все, о чем жалеете, навсегда смоется в памяти и станет чисто и тепло на сердце, и в доме.