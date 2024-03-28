Чистый четверг-2024: самые милые картинки-поздравления со светлым праздником

Последний четверг перед Воскресением Христовым - Чистый четверг. Во время подготовки к Пасхе этот праздник считают сверхважным. Соответственно этот день принято праздновать в чистом доме и с очищенным телом и мыслями.

В этом году Страстная неделя началась для католиков 25 марта, а для православных христиан 29 апреля она только начнется. Как следствие, последователи западного обряда будут отмечать Чистый четверг 28 марта, а восточного – 2 мая. В свете праздника не забудьте поздравить своих родных и близких. Для этого Lifestyle24 подготовил лучшие картинки-поздравления.

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Картинки-поздравления с Чистым четвергом



Картинка-поздравление с Чистым четвергом / Фото "Твой мир"



Картинка-поздравление с Чистым четвергом / Фото ТСН



Картинка-поздравление с Чистым четвергом / Фото "Твой Мир"