В Чистый четверг перед распятием Христа состоялся Тайный ужин. В этот день во время богослужений вспоминают страдания Сына Божия, а христиане принимают причастие. В 2023 году он выпадает на 13 апреля.

Чистый четверг начинают с купания и молитвой к восходу солнца. Также в этот день проводят генеральную уборку, пекут кулич и красят яйца в соответствии с традициями. Узнайте о нескольких основных приметах и традициях Чистого четверга в материале 24 Канала.

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Чистый четверг 2023 года: приметы и традиции

Чистый Четверг – один из важнейших дней для христиан перед Пасхой.

Чистота

Считается, что в этот день нужно тщательно убирать дом. Это символизирует очищение от грехов и всего злого. Грязную воду после уборки лучше не выливать в пределах дома, поскольку отрицательная энергия этой воды может оказать плохое влияние на будущую жизнь. Поэтому лучше выливать ее на местах, где ничего не растет, например, на камни или дорогу.

В этот день стоит не только убрать дом, но можно также белить стволы деревьев во дворе, в саду и за домом. Мусор, ветки деревьев, разные собрали сорняки, жгли посреди двора, "очищая землю от зимы, мороза, смерти".

В Чистый Четверг убирают дом / Mona Cleaning

Еда

В Чистый четверг пекут куличи да расписывают писанки. Говорят, если пасхальные яйца получатся красивые и красочные, то всех людей в доме ждет счастье и благополучие. Как красить писанки на Пасху читайте в нашем материале подробную инструкцию.



Пасхальные яйца.

Молитва

Традиционно на Чистый Четверг верующие идут в церковь на большой вечер. После богослужения также есть обычай нести зажженную страстную свечу домой. При входе в свой дом, на пороге, из нее наверху начерчивают дымом от огня крест. Это делается с целью защиты от "злой нечисти", чтобы она проходила дом.

В Чистый Четверг молитва важна / Public Discourse

Здоровье

Чтобы позаботиться о своем здоровье, больные люди в Чистый четверг купались задолго до рассвета и изливали воду, в которой мылись, на перекресток, помолившись Богу. Горячую воду, в которой мамы купали своих детей в этот день, украшали веточками рукоположенной вербы, считая, что такая вода смывает все болезни и залечивает раны.

К тому же в этот день было обычным стричь детей.



В Чистый Четверг вода – целебная / Pinterest