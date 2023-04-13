Чистий четвер розпочинають з купання та молитвою до сходу сонця. Також у цей день проводять генеральне прибирання, печуть паски та фарбують яйця відповідно до традицій. Дізнайтеся про декілька основних прикмет і традицій Чистого четверга у матеріалі 24 Каналу.

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Чистий четвер 2023: прикмети та традиції

Чистий Четвер – один із найважливіших днів для християн перед Великоднем.

Чистота

Вважається, що в цей день потрібно ретельно прибирати дім. Це символізує очищення від гріхів і всього злого. Брудну воду після прибирання краще не виливати в межах будинку, оскільки негативна енергія цієї води може мати поганий вплив на майбутнє життя. Тому краще виливати її на місцях, де нічого не росте, наприклад, на каміння або дорогу.

У цей день варто не лише прибрати дім, а можна також білили стовбури дерев у дворі, в саду та за домом. Сміття, галузки дерев, різний бур’ян, що зібрали, палили посеред двору, "очищаючи землю від зими, морозу, смерті".

У Чистий Четвер прибирають дім / Mona Cleaning

Їжа

У Чистий четвер печуть паски та розписують писанки. Кажуть, що якщо великодні яйця вийдуть гарні та барвисті, то усіх людей у домі чекає щастя і добробут. Як фарбувати писанки на Великдень – читайте у нашому матеріалі детальну інструкцію.



Пасхальні яйця / Pinterest

Молитва

Традиційно на Чистий Четвер віряни йдуть до церкви на велику вечірню. Після богослужіння також є звичай нести запалену страсну свічку додому. При вході до свого будинку, на порозі, з неї вгорі накреслюють димом від вогню хрест. Це робиться з метою захисту від "лихої нечисті", щоб вона минала дім.

У Чистий Четвер молитва є важливою / Public Discourse

Здоров’я

Щоб подбати про своє здоров’я, хворі люди у Чистий четвер купалися задовго до світанку і виливали воду, в якій милися, на перехрестя, помолившись Богу. Гарячу воду, в якій мами купали своїх дітей у цей день, прикрашали гілочками посвяченої верби, вважаючи, що така вода змиває всі хвороби та заліковує рани.

До того ж у цей день було звичним стригти дітей.



У Чистий Четвер вода – цілюща / Pinterest