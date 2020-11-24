Популярная бразильская модель Изабель Гулар устроила новую пикантную фотосъемку. Она опубликовала новые откровенные фотографии, где предстала в черном миниплатье с глубоким декольте.

"Ангел" Victoria's Secret Изабель Гулар является одной из самых популярных в модельном бизнесе, ибо часто привлекает внимание безупречной фигурой. Звезда в очередной раз продемонстрировала формы, обнародовав новые фотографии на своей странице в инстаграме.

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Бразильская модель выбрала интересную локацию, потому что предстала перед объективом на фоне многоэтажек. Она изящно позировала перед камерой, демонстрируя прелести. Изабель Гулар надела откровенное черное миниплатье с оригинальным глубоким декольте. Оно было выполнено из перьев и имело широкие рукава и объемный низ, поэтому удачно подчеркивало безупречную фигуру модели.

"Ангел" Victoria's Secret соединила платье с черными туфлями на высоком каблуке. Тело она смазала маслом, поэтому оно сверкало на солнце, добавляя фотографиям особой перчинки. Образ дополняли длинные серьги с камнями и обилие серебристых колец.

Волосы звезда уложила в элегантные локоны и распустила их. На лице Изабель Гулар сделала красивый макияж: она идеально выровняла тон лица, подчеркнула глаза блестящими и нюдовыми тенями, а губы накрасила розовой помадой.

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