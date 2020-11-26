Известная британская модель Деми Роуз продолжает радовать поклонников горячими фото. На этот раз звезда поделилась новым кадром в черном купальнике и завела сеть.

Личный аккаунт Деми Роуз в инстаграме пользуется большой популярностью: на успешную британскую модель подписаны 15 миллионов человек. Звезда опубликовала новые горячие фотографии в черном купальнике.

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Вероятно, Деми Роуз опубликовала архивную фотографию, поскольку в кадре она изображена еще с длинными волосами и на Мальдивах. Она предстала перед камерой на фоне живописной локации, задумчиво глядя вдаль.

Британская модель надела черный сплошной купальник с оригинальными вырезами и бретелями. Такой откровенный наряд не только продемонстрировал пышные бедра и большую грудь модели, но и подчеркнул ее тонкую талию.

Сексапильная Деми Роуз распустила длинные волосы и дополнила образ солнцезащитными черными очками. На лице она сделала фирменный макияж: подчеркнула глаза длинными черными стрелками, а губы накрасила нюдовим блеском.

Деми Роуз в черном купальнике / Instagram / @demirose