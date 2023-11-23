Безумные скидки уже близко: когда в Украине состоится Черная пятница

23 ноября 2023, 16:46
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Ежегодно в конце ноября в Украине и мире проходит Черная пятница. Это время безумных скидок, поэтому люди бегут в магазины в канун Нового года и Рождества.

Этот праздник был основан в Соединенных Штатах Америки. Однако впоследствии он стал популярным во всем мире. Люди каждую осень ждут этого дня, чтобы купить вещи из списка "самых желаних" по выгодным ценам. Когда в Украине пройдет Черная пятница 2023 года, знает 24 Канал.

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Черная пятница 2023 в Украине

В этом году Черная пятница в Украине состоится 24 ноября. Однако в магазинах уже действуют большие скидки на товары. Обычно тотальная распродажа длится несколько дней, а то и недель. Кстати, в этот период можно не только выгодно купить какую-нибудь вещь в магазине. Скидки действуют и на всевозможные услуги красоты, курсы и подписки.

Черная пятница 2023 года / Фото Pixabay

Как сэкономить на Черную пятницу

  • Некоторые недобросовестные продавцы наоборот повышают цены в период большой распродажи. Убедитесь, что цена на любимую вещь несколько недель назад не была меньше.
  • Запишите все, что планируете купить, в заметки на телефоне или в блокноте. Так вы не приобретете вещи, которые вам совсем не нужны.
  • Лучше всего расплачиваться картой. Так можно увидеть, сколько денег вы потратили, а сколько осталось.
  • Совершайте покупки онлайн. Вы не потратите время в длинных очередях, поэтому точно успеете купить желаемую вещь по хорошей цене.
Автор: Марія Примич