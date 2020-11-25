Черная пятница на AliExpress: что можно купить на сайте по скидкам
27 ноября во всем мире начинается черная пятница. Безусловно, такой знаменитый интернет-магазин, как AliExpress, предложит покупателям хорошие скидки на все группы товаров. В статье мы выбрали лучшие позиции из интернет-магазина, среди которых вы можете приобрести что-то полезное для себя.
Распродажа на AliExpress радует покупателей несколько раз в год, Впрочем, в Черную пятницу магазин не сдает позиций, поэтому устраивает действительно большие и выгодные акции. Об этом сообщает 24 канал.
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Китайский интернет-магазин уже сделал много скидок на товары, поэтому не ждите пятницы, а заказывайте сразу после того, как нашли то, что вам нужно. Если вы только выбираете определенные товары, или все же хотите дождаться официального старта Черной пятницы, то добавляйте выбранные товары в корзину или отмечайте лайками, чтобы не потерять.
27 ноября присмотритесь на сайте к одежде, косметике, спортивным товарам, декору для дома, аксессуарам, игрушкам для детей или товарам для животных. Если вы доверяете китайскому магазину, то можете найти для себя выгодные предложения в разделе "Техника".
Черная пятница – это начало предрождественских скидок во всем мире, поэтому в этот день особенно актуально покупать рождественские и новогодние атрибуты в дом, а также выбирать подарки для родных и друзей. На сайте представлено множество украшений на елку, гирлянды, освещение для всего дома и различные рождественские товары для взрослых и детей.
Список товаров на AliExpress, которые можно купить по скидке
Одежда
Трендовая жилетка
Покупки, которые можно сделать в Черную пятницу
Зимняя дубленка
Список вещей, которые можно приобрести со скидками
Дом и кухня
Набор столовых приборов
Покупки, которые можно сделать в Черную пятницу
Электронная мерная ложка
Список вещей, которые можно приобрести со скидками
Спортивные товары
Перчатки для кикбоксинга
Покупки, которые можно сделать в Черную пятницу
Здоровье
Измеритель давления
Список вещей, которые можно приобрести со скидками
Бандаж для коррекции осанки
Покупки, которые можно сделать в Черную пятницу
Все для дома
Постельное белье
Список вещей, которые можно приобрести со скидками
Скандинавский коврик
Покупки, которые можно сделать в Черную пятницу
Рождественские товары
Набор "Санта-Клаус, снеговик и олень"
Список вещей, которые можно приобрести со скидками
Рождественский комплект постельного белья
Покупки, которые можно сделать в Черную пятницу
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