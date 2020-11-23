Известная нидерландская модель и "ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд находится на последних месяцах беременности. Она показала, как готовится к родам, которые должны состояться через три недели.

Роми Стрейд, нидерландская модель и "ангел" Victoria's Secret, продолжает наслаждаться особым состоянием. Звезда находится на последних месяцах беременности, поэтому ловит яркие моменты, а также делится ими со своими поклонниками на странице в инстаграме.

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Модель поделилась видео, на котором она сидит на фитболе и покачивается на нем. Она позировала в черной кофте и лосинах. Звезда приподнял кофту, чтобы продемонстрировать достаточно округлый живот, на который она положила руки.

Образ Роми Стрейд дополняли светлая вязаная шапка и золотистая цепочка. Модель распустила прямые волосы и сделала легкий макияж, подчеркнув губы розовым блеском.

Роми Стрейд активно готовится к рождению первенца. Она много гуляет на свежем воздухе и уже приобрела детскую кроватку. Ранее звезда сообщала, что роды должны состояться примерно через три недели.