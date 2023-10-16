Чем и как правильно укрыть гортензию к зиме, чтобы она пережила заморозки

Гортензии нуждаются в особом уходе на зиму. Их преимущество в том, что они не выпревают под укрытием, поэтому нет риска, что цветы задохнутся.

Гортензии покрывают, когда начались первые осенние заморозки. Обычно это происходит в октябре, на юге может быть позже. Как именно это делать и какие виды гортензий в первую очередь нуждаются в укрытии – расскажет 24 Канал.

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Какие виды гортензий нуждаются в укрытии

Специалисты делятся, что из тех видов, которые в основном сажают в Украине, нуждаются в укрытии на зиму только гортензия широколистая и гортензия Саржента. И, конечно, все молодые растения.

Сначала гортензии защищают от морозов сухими листьями и агроволокном, если на улице сухо. Когда появляются заморозки, следует укрыть растения полиэтиленом или другим материалом, не пропускающим воду.

Также можно использовать:

Опилки;

ветви хвойных деревьев;

рубероид – специальный покровный материал;

мешковину;

сухие листья каштана и клена.

Как укрывать гортензии на зиму

Молодые саженцы не нуждаются в большом уходе на зиму. Будет достаточно просто окучить их и замульчировать толстым слоем сухих листьев.

Чтобы защитить от морозов древовидные гортензии, существует способ укрытия на щите. Перед этим розы лучше связать вместе и пригнуть к земле. Тогда установите деревянные доски на куст с листьями так, чтобы образовался треугольник. К нему можно прикрепить еловые ветки. Сверху на каркас цепляем лутрасил – мягкое полотно для защиты растений. Могут быть и другие материалы.



Укрытие гортензий к зиме / Фото Vse.roste

Гортензии Саржента тоже нуждаются в защите на зиму. Им идеально подойдет воздушно-сухой способ. Растение укрывают агроволокном, но так, чтобы осталось расстояние до побегов 10-15 сантиметров. Сверху ставят металлическую сетку в виде цилиндра, к которой крепят хвою или сухие листья. Тогда сверху все накрывают полиэтиленом и фиксируют.

Для укрытия газона тоже есть некие простые правила. Его нужно покрыть, чтобы он пережил мороз.