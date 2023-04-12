Чем удобрять плодовые деревья весной: советы, которые вы должны знать

Подкормка плодовых деревьев весной является необходимой составляющей успешного роста и развития. С помощью удобрений насаждения получают полезные вещества. Какие именно вещества нужны деревьям, расскажем дальше.

Часто дачники затрудняются, какие органические и минеральные удобрения нужны их деревьям, в каких пропорциях и когда удобрять. Вопросов возникает немало. Так что 24 Канал поделится, когда и чем удобрять плодовые деревья весной.

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Чем подкармливать деревья

Весной деревья и кусты больше всего нуждаются азот. Он имеет большое значение для их роста, развития прочной корневой системы, а также формирования новых листьев, цветов и плодов.

Подкормка азотом помогает повысить урожай и качество плодов. Кроме азота весной деревья нуждаются в таких элементов как: калий, магний, фосфор, железо, сера, бор, кобальт, медь, марганец.



Как удобрять плодовые деревья / Фото Pexels

Есть два пути, чтобы подкормить плодовые деревья и кустарники. Первый – комплексные минеральные удобрения, являющиеся продуктом химической промышленности. Их разрабатывают с учетом потребностей определенных видов культур в разный период. Второй – это органические вещества, возникшие из-за природных процессов. В частности, птичий помет, коровий навоз, компост.

Советы по подкормке

Калиесодержащие удобрения следует использовать только в разбавленном виде. Такие удобрения рекомендуют разводить цинком либо железом. Наиболее употребляемым средством для удобрения плодовых деревьев и кустарников является калий сернокислотный.

Правильное количество препарата поможет кустарникам и деревьям получить нужные вещества и обеспечит урожай. Хороший результат будет и если смешать фосфорные и калийные удобрения.

Удобрения, содержащие фосфор, помогают растениям в адаптационный период, делают их устойчивыми к морозам. Эти удобрения следует вносить весной, глубоко в землю, чтобы корневая система хорошо впитала все полезные элементы. Подкормка будет способствовать улучшению качества и количества плодов.

Важно знать, что химические вещества по подкормке к корням дерева или куста помогают переносить. вода. Поэтому после применения сухого удобрения нужно очень хорошо поливать насаждение.

Жидкие удобрения не следует вносить в сухую землю, чтобы на корнях не остались ожоги.

Для насыщения земли витаминами рекомендуется вносить аммиачную селитру или мочевину. Питание растения через корень происходит постепенно. Поэтому с каждым выпадением дождя или поливом дерева полезные вещества опускаются ближе к корням растения.

Садовые культуры не стоит удобрять в течение первого года после посадки.

Когда подпитываем деревья, помните, что корневая система взрослого дерева выходит за пределы его кроны почти на 50 сантиметров

Удобрение рекомендуется вносить в вечернее время.