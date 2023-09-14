Подкормите этим ежевику во время плодоношения: ягоды будут очень вкусными

Ежевика – полезная ягода, которая возможно, не столь популярна как другие, но не менее вкусна. Чтобы на ее кустах было много плодов, нужно использовать удобрения.

Правильная подкормка обогащает землю полезными веществами, которые необходимы кустам во время плодоношения. Больше всего ежевика требует таких веществ: азота, фосфора, калия, магния. Какими удобрениями стоит прикормить ежевику – расскажет 24 Канал.

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Чем подкормить ежевику для большого урожая

Мощное удобрение для ежевики – на основе травы. В воду кладем зелень и дрожжи. Пусть настаивается около недели. Приготовленным настоем удобряем кусты 2 раза в неделю в течение 1 месяца.

Другой метод – не менее действенный и, кстати, тоже натуральный. Надо измельчить скорлупу из яиц вручную или в кофемолке, тогда долить туда воды и пусть хранится так 1 сутки. Готово к использованию.



Яичная скорлупа / Фото "Центр идей"

Когда на кустах появляются ягодки, самое время внести раствор на основе калия. Просто растворите 2 ложки сульфата калия в 10 литрах воды. Потребуется 6-7 литров настоя на 1 квадратный метр посадки. Перед тем вы можете посыпать участок пеплом.