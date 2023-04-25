Вырастет все: 5 лучших удобрений для вашей почвы

Весна – время активных огородно-полевых работ. Важным в этом процессе является подкормка почвы. Следует учитывать, чем и как удобрять землю весной для хорошего урожая.

Весной у огородников много работы. Все это для того, чтобы насаждения приживались в земле и приносили плоды. Не последнее значение для хорошего урожая имеет подкормка. Так чем удобрить землю весной – поделится 24 Канал.

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Правила по удобрению

Подкормка земли является одним из важнейших этапов в выращивании любого растения. В частности, прикормка почвы весной имеет свои преимущества.

Например, перегной, разлагаясь в земле, будет сохранять тепло , которое нужно саженцам, только что посадившим на грядке.

, которое нужно саженцам, только что посадившим на грядке. Ведь навоз от мороза может потерять свои полезные свойства. Поэтому его нужно держать в сарае чтобы ему было там тепло.

чтобы ему было там тепло. В то же время навоз лучше вносить только в перепрелом виде . Потому что именно так он сохраняет все важнейшие элементы.

. Потому что именно так он сохраняет все важнейшие элементы. Подкормку земли навозом следует проводить не чаще 1 раза в 3 года. Удобрение нужно вносить вглубь земли на 15–20 сантиметров.

земли на 15–20 сантиметров. Важно – не переборщить с количеством удобрений. Ведь даже на неплодородной земле, навоз применяют где-то 5-6 килограммов на 1 метр поверхности.

Чем удобрять землю

Органические удобрения. К примеру, пепел содержит немало фосфора и калия. Подпитывать им почву можно как в сухом виде, так и в растворенном. Нужно 300 г пепла смешать с 10 литрами горячей воды. Сухое вещество вносим в ямки и засыпаем землей. Раствор можно применять, когда перекапываем грядки.



Зола / Фото Википедия

Коровий навоз. Его нужно развести с водой в пропорции 1:10, настоять неделю и затем снова развести в расчете 1:2. Лучше эту процедуру проводить в теплую погоду.

Бобы и злаки. К первым относят чечевицу и горох, а ко вторым – рожь и овес. Такие удобрения принято вносить неглубоко. То есть максимум на 5 сантиметров их кладут в грунт. Далее – перекапывают лопатой, скашивают и оставляют на огороде для перегнивания.



Бобы / Фото Agrarii-razom

Куриный помет. В нем есть большое количество питательных веществ. Очень часто помет используют для пополнения земли азотом. Чтобы приготовить из него раствор, нужно ведро удобрения смешать с 10 ведрами воды. Удобряем им землю.