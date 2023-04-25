Урожай гарантирован: чем удобрить рассаду перца
Перец – вкусный и мясистый овощ, который ценят за полезные свойства. Впрочем, огородникам он доставляет немало забот. Следует знать, как и чем удобрить рассаду перца для хорошего урожая.
Перец занимает лидирующее место среди овощей в Украине. Его любят добавлять в разнообразные блюда, ведь он делает их более насыщенными и полезными. Чем удобрять перец, чтобы он давал плоды – подскажет 24 Канал.
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Как удобрять рассаду перца
Впервые перец нужно подкармливать через 14 дней после того, как появились 2-3 листа. На 10 литров воды нужно растворить где-то 5-7 г мочевины и 30 г суперфосфата.
Второй раз удобряем перец только если это нужно. Лучше это делать через 3 дня до высадки рассады на грядку. Опять же используем суперфосфат и калийную соль, растворенные в воде. Если таким образом подкормить перец, то очень хорошо будет расти и развиваться в открытой земле.
Рассада перца / Фото Ukraine.today
При высадке рассады перца в грунт, его не нужно слишком глубоко сажать. Надо устроить его так, как он рос в горшке. Не стоит сажать перец очень густо, потому что из-за этого может сгнить стебель.
Идеальный вариант – это выращивать перец отдельно, в невысокой теплице, где не будет резкого перепада температур. Его советуют выращивать у рядов помидоров. Таким образом, на него меньше будет нападать тля.
Чем удобрять рассаду перца
- Йод. Это вещество очень полезно для овощей, особенно для перцев. А также он усиливает урожайность и улучшает вкус плодов. Так происходит, потому что йод улучшает обмен веществ в растении.
- Дрожжи. 1 килограмм свежего продукта нужно настаивать 1 день в 5 литрах воды. Впоследствии эту смесь следует размешать в 50 литрах воды и использовать для полива.
- Сюда же подойдут сухие дрожжи в расчете 1 пакет на 1 ведро воды. К раствору нужно добавить 2 столовых ложки сахара. Смесь настаиваем 2 часа, после чего 1 литр раствора разводим в 10 литрах воды. Таким удобрением советуют поливать перцы 2 раза в сезон.
- Зола. Это очень полезное вещество, которым подкармливают перцы. Он повышает устойчивость растений к жизни и улучшает их рост. В нем содержится много калия и фосфора. А также она улучшает вкус любых плодов. Хороший результат обеспечивает внесение золы в лунки при посадке перцев. Даем по горсточке в лунку. Будет полезен и настой на основе золы. 1 столовую ложку пепла даем на 2 литра горячей воды. Настаиваем все 1 день.