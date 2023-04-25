Урожай гарантирован: чем удобрить рассаду перца

Перец – вкусный и мясистый овощ, который ценят за полезные свойства. Впрочем, огородникам он доставляет немало забот. Следует знать, как и чем удобрить рассаду перца для хорошего урожая.

Перец занимает лидирующее место среди овощей в Украине. Его любят добавлять в разнообразные блюда, ведь он делает их более насыщенными и полезными. Чем удобрять перец, чтобы он давал плоды – подскажет 24 Канал.

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Как удобрять рассаду перца

Впервые перец нужно подкармливать через 14 дней после того, как появились 2-3 листа. На 10 литров воды нужно растворить где-то 5-7 г мочевины и 30 г суперфосфата.



Второй раз удобряем перец только если это нужно. Лучше это делать через 3 дня до высадки рассады на грядку. Опять же используем суперфосфат и калийную соль, растворенные в воде. Если таким образом подкормить перец, то очень хорошо будет расти и развиваться в открытой земле.



Рассада перца / Фото Ukraine.today



При высадке рассады перца в грунт, его не нужно слишком глубоко сажать. Надо устроить его так, как он рос в горшке. Не стоит сажать перец очень густо, потому что из-за этого может сгнить стебель.

Идеальный вариант – это выращивать перец отдельно, в невысокой теплице, где не будет резкого перепада температур. Его советуют выращивать у рядов помидоров. Таким образом, на него меньше будет нападать тля.

Чем удобрять рассаду перца