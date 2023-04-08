Чем легко смыть водостойкую тушь: лучшие проверенные средства, что сработают

Водостойкая тушь – частый выбор девушек для длительного макияжа, к тому же она не подведет в снегопад или под дождем. Но ее бывает непросто смыть. Как справиться с водостойкой тушью – узнайте ниже.

Водостойкую тушь трудно смыть обычной пенкой для мытья или мылом. О правильном способе умывания лучше позаботиться и для того, чтобы не тереть чувствительные глаза и не вырывать ресницы, пишет 24 Канал.

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Средства для снятия стойкого макияжа

Обычная мицеллярная вода может не справиться с водостойкой тушью. Поэтому воспользуйтесь специальной двухфазной жидкостью. Намочите ватный диск и приложите к векам на минуту – две. После этого можно аккуратно вытирать косметику.

Гидрофильный бальзам или масло

Это средство удаления косметики. Он отлично подходит всем типам кожи, особенно жирному. Нанесите несколько капель масла или небольшое количество бальзама сухими руками на сухое лицо. Нужно помассировать средство на лице на несколько минут, затем смыть водой. Важно помнить, что после использования средства нужно умыть лицо гелем или пенкой.

Кокосовое масло

Кокосовое масло или масло – универсальное средство для увлажнения, которое можно использовать и в целях очищения. Нанесите его на ресницы в самостоятельном виде или смешайте с умывалкой и смойте тушь нежными движениями.



Как смыть тушь / Фото Pixabay

Жирный крем

Нанесите жирный крем на ресницы и подержите несколько минут. После этого аккуратно сотрите тушь и промойте водой веки. Это скорее экстренное средство, которым не следует злоупотреблять, чтобы не вызывать раздражений.

Детский шампунь

Детский шампунь – гипоаллергенный, поэтому не вызовет раздражение на чувствительной коже под глазами. Вспеньте средство и нанесите на несколько минут, а затем смойте.