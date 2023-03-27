Получите хороший урожай: чем обработать лук перед посадкой
Зачастую при выращивании и хранении лук может получить множество болезней и вредителей. Уберечь растение от них можно "вакцинацией", то есть обработать его перед посадкой. Это поможет впоследствии получить хороший урожай.
Специалисты отмечают, что обработка лука перед посадкой начинается с просушивания и прогрева. Перебранные семена лука нужно прогреть при температуре 25 – 35 °С (можно разложить одним слоем у батареи) в течение недели-двух, пишет 24 Канал.
К теме Опасное соседство: что нельзя сажать рядом с черной смородиной
Это необходимо для того, чтобы высаженный в холодный грунт лук не начал стреливаться.
Можно воспользоваться другим экспресс-методом прогревания лука. Для этого замачивают сеянку в горячей воде (45-50 ° С) на 15 минут. Затем вынимают и погружают на 15 минут в холодной воде. После этого лук можно возделывать от болезней.
Как обработать лук перед посадкой
До посадки в землю, замочите лук в растворе пищевой соды. Она действует как противогрибковое и антисептическое средство. Также это дополнительно обогащает минеральными веществами, лук становится более засухоустойчивым, не образует стрелок и хорошо растет.
Как нужно замачивать посевной материал лука перед посадкой:
- Для раствора соблюдайте правильную концентрацию – литр чистой воды на 1 чайную ложку пищевой соды.
- Важно, чтобы раствор, в котором замачивают сеянку, был теплым (для этого нужна температура не ниже +45°C, но не выше +60°C).
- Прежде чем погрузить лук в раствор, очистите его от чешуек. Но полностью очищать от верхней шелухи не нужно.
- Держите в растворе семена лука от получаса до 2 часов, хорошо покрыв сосуд, чтобы дольше сохранить температуру раствора.
После обработки вы получите хороший урожай лука / Фото из открытых источников
Другие наиболее распространенные способы дезинфекции:
- Замачивание луковиц в крепком растворе марганцовки (3 грамма на 10 литров воды) на 2 часа, чтобы обезопасить растения от грибков.
- Замачивание лука в крепком растворе поваренной соли (100 граммов на 10 литров воды) в течение 5 часов. Это также проверенная обработка от грунтовой нематоды.
- Замачивание в слабом растворе медного купороса (15 г на 10 литров воды) в течение часа.
- Замачивание в аммиачной селитре (1 чайная ложка на 10 литров воды) простимулирует рост на 15 минут и защитит от болезней и вредителей.
Заметьте, вся обработка лука перед посадкой должна производиться в тот же день. Канавки, в которые вы планируете сажать лук, также нужно продезинфицировать. Полите их слабым раствором медного купороса (15 граммов на 10 литров воды) за несколько дней до посадки сеянки.